Vinh danh tốp 6 sáng kiến xuất sắc cho hành trình chuyển đổi kép. (Ảnh: THU HÀ)

Chiều 17/11, tại Hà Nội, tại chung kết Giải thưởng sáng kiến chuyển đổi kép Việt Nam 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn tăng trưởng chuyển đổi kép 2026 (Twin Transition Challenge 2026), 6 doanh nghiệp xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Đây là một trong nhiều hoạt động thuộc dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam”, do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp triển khai.

Theo Ban tổ chức, vượt qua vòng đánh giá chuyên môn của Twin Transition Challenge 2026, 6 doanh nghiệp trên đã cử chính những người đứng sau các sáng kiến ấn tượng kể câu chuyện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh từ chính doanh nghiệp sản xuất của mình, từ bài toán khiến họ bắt đầu hành trình chuyển đổi đến giải pháp họ đã dày công hoàn thiện.

Cụ thể, từ những sáng kiến số hóa để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và quản lý nhãn của Tân Vĩnh Cửu-Long Bình (TAVICO), ECOSOI và Hồ Tiêu Việt (VIPEP) đến các giải pháp dùng dữ liệu vận hành để tiết kiệm năng lượng và giảm hao hụt trong sản xuất của IMITI, Green Food và Green Vines, mỗi doanh nghiệp mang đến Vòng chung kết một giải pháp chuyển đổi kép với nét đặc sắc riêng, xuất phát từ bài toán của chính mình.

Diễn đàn đã cung cấp một cái nhìn trực quan, giúp đại biểu tìm hiểu cách từng doanh nghiệp dự kiến triển khai, đo lường hiệu quả sáng kiến. (Ảnh: HNV)

Với những góc nhìn đa chiều, từ tư vấn chiến lược, kinh nghiệm triển khai trong doanh nghiệp đến đầu tư và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vòng chung kết đã tạo ra một sân chơi mà ở đó, đại biểu không chỉ có cơ hội lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp tham dự còn có thể trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và kết nối với các tổ chức, đối tác nhằm tìm kiếm những hướng đi phù hợp cho hành trình chuyển đổi kép của mình.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao danh hiệu quán quân cho Công ty trách nhiệm hữu hạn IMITI với sáng kiến đề xuất kết nối 46 máy sản xuất bằng IoT, đưa dữ liệu năng lượng, hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) và truy xuất nguồn gốc vào hệ thống quản trị. Dữ liệu này giúp đội ngũ vận hành phát hiện điểm lãng phí năng lượng, xác định thời gian dừng máy cần xử lý và chuẩn bị hồ sơ truy xuất phục vụ đánh giá theo yêu cầu EUDR và FSC. Sáng kiến đặt mục tiêu giảm 5% mức tiêu thụ năng lượng và tăng 10% OEE.

Đại diện Vipep mở màn vòng thuyết trình. (Ảnh: HNV)

2 á quân lần lượt thuộc về Công ty cổ phần hồ tiêu Việt (Vipep) với sáng kiến “Quản trị nhãn thông minh để giảm lãng phí bao bì” và Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Green Food (Theo dõi hiệu quả từng dây chuyền bằng bảng điều khiển “Sản xuất xanh”); 3 quý quân gồm: Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu-Long Bình (Số hóa hồ sơ và truy xuất nguồn gốc gỗ); Công ty cổ phần nghiên cứu sản xuất và phát triển sợi Eco (Số hóa quản lý vận hành xanh trong sản xuất sợi); Công ty cổ phần Green Vines (Tối ưu năng lượng trong quy trình sấy xơ dừa).

Bày tỏ vui mừng sau khi nhận kết quả, chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Trưởng phòng Marketing Vipep cũng là người thuyết trình sáng kiến cho biết, trong bối cảnh các quy định về công bố sản phẩm, về tem nhãn thay đổi nhiều, việc tuân thủ chính xác và kịp thời các quy định này là một thách thức lớn với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ khi không có nhân sự chuyên trách và nguồn lực hạn chế.

Tin tưởng việc ứng dụng AI kết hợp với việc xây dựng quy trình có kiểm soát của nhân viên trong khâu thiết kế, in ấn nhãn hàng, bao bì sẽ là giải pháp vô cùng thiết thực giúp doanh nghiệp giảm chi phí do in ấn sai, giảm rủi ro do không tuân thủ quy định và bảo đảm uy tín với khách hàng, đại diện Vipep khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng giải pháp này hoàn toàn có thể nhân rộng cho các doanh nghiệp đang sản xuất nhiều sản phẩm, có nhiều dòng sản phẩm và nhiều mẫu mã, có tốc độ thay đổi mẫu mã nhanh".