Vinh danh thủ môn xuất sắc nhất thế giới

Thủ môn 29 tuổi của Athletic Bilbao nhận giải Thủ môn nam xuất sắc nhất năm tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở London (Anh), rạng sáng 27/10 (giờ Hà Nội).

Anh vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, David Raya, Yassine Bounou và Edouard Mendy.

Điểm nhấn lớn nhất giúp Unai Simon được vinh danh là màn trình diễn tại World Cup 2026. Thủ thành tuyển Tây Ban Nha giữ sạch lưới 7 trong 8 trận, chỉ nhận 1 bàn thua trước Bỉ ở tứ kết. Thành tích này giúp anh lập kỷ lục số trận giữ sạch lưới nhiều nhất trong một kỳ World Cup.

Trong trận chung kết, thủ môn Unai Simon tiếp tục bảo vệ vững chắc khung thành, góp công giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ. Anh khép lại giải đấu với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2026.

Thủ môn Unai Simon trong màu áo Tây Ban Nha, đội tuyển vô địch World Cup 2026. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, người gác đền 29 tuổi còn thiết lập chuỗi 649 phút không thủng lưới tại World Cup, tính từ giải đấu năm 2022. Anh cũng trở thành thủ môn Tây Ban Nha thứ 2 giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất World Cup, sau huyền thoại Iker Casillas năm 2010.

Ở cấp CLB, Unai Simon tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy của Athletic Bilbao. Theo hồ sơ đề cử Quả bóng Vàng, thủ thành người Tây Ban Nha có tổng cộng 22 trận giữ sạch lưới sau 62 lần ra sân trong giai đoạn xét giải 2025-2026.

Danh hiệu lần này còn đánh dấu bước tiến của Unai Simon trong cuộc đua giành cho các thủ môn hàng đầu thế giới khi từng về nhì sau Emiliano Martinez năm 2024.

Với giải thưởng này, thủ môn Unai Simon kế nhiệm Gianluigi Donnarumma, người chiến thắng năm 2025. Đây cũng là danh hiệu cá nhân lớn thứ 2 anh nhận được trong năm, sau giải Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2026.