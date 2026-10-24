Vinh danh tay nghề những người thợ giỏi

Ngày 24-10, các nghệ nhân, thợ giỏi (làng nghề mộc, đan lưới cước) tại xã Phú Xuyên thi tài năng, sức sáng tạo sản phẩm làng nghề truyền thống. Ảnh: PV

Nội dung thi tay nghề đan lưới có 3 đội tham gia dự thi. Các đội phải trải qua 3 phần thi gồm: xâu lưới, thắt lưới, kẹp chì để hoàn thành sản phẩm. Ảnh: PV

Các công đoạn thi tay nghề đan lưới được những người thợ thực hiện tỉ mĩ, khéo léo, sáng tạo để cho ra sản phẩm lưới cước đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: PV

"Đội thi của chúng tôi có nhiều người ở lứa tuổi khác nhau cùng tham gia, thể hiện sự kết nối, truyền giữ nghề đan lưới truyền thống qua nhiều thế hệ. Hội thi là dịp tốt để các đội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đan lưới, tạo ra sản phẩm chất lượng, bền, đẹp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng gần xa", chị Vũ Thị Hải ở thôn Trần Phú cho biết.

Nội dung thi biểu diễn tay nghề đục gỗ, các nghệ nhân, thợ giỏi ở làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm tập trung tạo ra sản phẩm bức tranh hoa hồng bằng chất liệu gỗ. Ảnh: PV

Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, những người thợ phải hoàn thiện bức tranh, đảm bảo yếu tố nghệ thuật, hoa hồng sắc nét, không bị lỗi kỹ thuật khi chạm khắc. Ảnh: PV

Với tâm huyết giữ nghề truyền thống, các nghệ nhân, thợ giỏi ở làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm nỗ lực trổ tài, thổi hồn vào từng bức tranh, tạo ra những bông hoa hồng đẹp trên chất liệu gỗ. Ảnh: PV

"Đục gỗ bằng phương pháp thủ công đòi hỏi trình độ tay nghề kỹ thuật cao của mỗi người thợ. Việc tạo ra bức tranh hoa hồng, các đường nét cần thực hiện tỉ mĩ, khéo léo, bông hoa mới có thể nổi bật trên nền gỗ nguyên khối. Gần đây, nghề mộc dù đổi mới công nghệ, nhưng trình độ tay nghề vẫn hết sức quan trọng, một số phần việc thiết bị máy móc hiện đại chưa thể thay thế bàn tay con người. Đó chính là yếu tố quan trọng để các nghệ nhân, thợ giỏi tiếp tục truyền nghề cho thế hệ hôm nay và mai sau", anh Hoàng Công Điệp ở thôn Vạn Điểm cho biết.

Sau một buổi hội thi trình diễn tay nghề đục gỗ, đan lưới ở xã Phú Xuyên đã thành công tốt đẹp. Các nghệ nhân, người thợ đều rất vui mừng, phấn khởi khi được trổ tài tay nghề, góp phần gìn giữ, bảo tồn nét đẹp, bản sắc văn hoá của các làng nghề truyền thống. Ảnh: PV

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham gia dự thi ở các nội dung thi trình diễn tay nghề đục gỗ và đan lưới. Hội thi trình diễn tay nghề khép lại, nhưng tình cảm, dư âm về Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống ở xã Phú Xuyên tiếp tục lan toả sâu rộng, tiếp thêm niềm tin, động lực để các nghệ nhân, người thợ và nhân dân cùng gìn giữ, phát huy truyền thống làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới. Ảnh: PV