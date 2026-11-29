Vinh danh Quán quân Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình và Người đẹp Đất Mũi qua ảnh năm2026
Vượt qua 6 giọng ca xuất sắc trong đêm Chung kết xếp hạng diễn ra tối 28/11, thí sinh Lê Thanh Tâm giành giải Nhất hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026. Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" cho thí sinh Trương Tú Quyên.
Đêm Chung kết xếp hạng và lễ bế mạc Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau, trao giải Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên).
Dự chương trình có các đồng chí: Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.
Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ cho các thí sinh.
Được phát động rộng rãi nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng và thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau năm nay đã chọn ra 7 gương mặt xuất sắc bước vào đêm chung kết xếp hạng.
Các thí sinh đã mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, dàn dựng bài bản từ trang phục đến phong cách biểu diễn trong 2 phần thi: một ca khúc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng và một ca khúc tự chọn thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc riêng biệt.
Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, chất lượng chuyên môn của thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều giọng ca sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu vững vàng và truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người nghe.
Kết thúc đêm thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh. Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút, thí sinh Lê Thanh Tâm (phường An Xuyên) xuất sắc giành giải Nhất.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổng kết và trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026.
Đây là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp và nét duyên dáng của phụ nữ Cà Mau thời kỳ hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch địa phương.
Giải Nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Trương Tú Quyên (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau) với bộ ảnh thể hiện trọn vẹn nét đẹp thanh lịch, rạng rỡ và mang đậm bản sắc quê hương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vinh-danh-quan-quan-tieng-hat-phat-thanh-truyen-hinh-va-nguoi-dep-dat-mui-qua-anh-nam2026-a134790.html