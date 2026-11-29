Đêm Chung kết xếp hạng và lễ bế mạc Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau, trao giải Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên).

Dự chương trình có các đồng chí: Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ cho các thí sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dự đêm Chung kết xếp hạng và lễ bế mạc Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau, trao giải Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026.

Được phát động rộng rãi nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng và thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau năm nay đã chọn ra 7 gương mặt xuất sắc bước vào đêm chung kết xếp hạng.

Các thí sinh đã mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, dàn dựng bài bản từ trang phục đến phong cách biểu diễn trong 2 phần thi: một ca khúc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng và một ca khúc tự chọn thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc riêng biệt.

Các tiết mục trong đêm chung kết được thí sinh đầu tư công phu, dàn dựng bài bản từ trang phục đến phong cách biểu diễn.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình, góp phần tạo nên thành công cho đêm chung kết.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, chất lượng chuyên môn của thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều giọng ca sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu vững vàng và truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người nghe.

Phần thi ca khúc cách mạng đầy nội lực đã đem về giải Nhất cho thí sinh Lê Thanh Tâm (phường An Xuyên).

Tiết mục được dàn dựng công phu giúp thí sinh Lê Thuý Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) giành giải Nhì tại hội thi.

Kết thúc đêm thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh. Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút, thí sinh Lê Thanh Tâm (phường An Xuyên) xuất sắc giành giải Nhất.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (bên trái) và Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Lâm Hồ Sỹ trao giải Nhất hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 cho thí sinh Lê Thanh Tâm (phường An Xuyên).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong (bên trái) và Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Lâm Hồ Sỹ tặng hoa cảm ơn Ban Giáo khảo, Tổ thư ký Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình và Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh".

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Lâm Hồ Sỹ và Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Trương Văn Tuấn tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ đồng hành cùng hội thi.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổng kết và trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026.

Đây là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp và nét duyên dáng của phụ nữ Cà Mau thời kỳ hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch địa phương.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Trương Tú Quyên (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau) với bộ ảnh thể hiện trọn vẹn nét đẹp thanh lịch, rạng rỡ và mang đậm bản sắc quê hương.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy (bên phải) và Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Lâm Hồ Sỹ trao giải Nhất cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" cho thí sinh Trương Tú Quyên (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau).

Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn (bên trái) và Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Nguyễn Quốc Danh trao biểu trưng đến các thí sinh xuất sắc vào vòng Chung kết Cuộc thi "Người đẹp Đất Mũi qua ảnh" lần thứ I năm 2026.