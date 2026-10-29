Vinh danh những tấm gương bình dị mà cao quý

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các tác giả giành giải A. (Ảnh: Trọng Hải).

Ngày 29/10, Báo Quân đội nhân dân tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 18, tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Hai giải A thuộc về tác phẩm Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI của tác giả Lê Kim Phượng, viết về PGS.TS Nguyễn Phi Lê - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội; và tác phẩm Mất tay phải, viết lại cuộc đời bằng tay trái của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh, viết về thương binh Ngô Quang Điểm - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên.

Ba giải B được trao cho tác phẩm Vị tướng cứu hộ, cứu nạn của nhóm tác giả Tống Thị Hải Lý – Nguyễn Chung Thủy, viết về Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu); Người thầy phía sau ánh hào quang toán học Việt Nam của tác giả Đặng Trung Kiên - viết về Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, nguyên Tổ trưởng Tổ Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM và Bảy năm là "liệt sĩ"… trọn đời tìm đồng đội của nhóm tác giả Phạm Thị Tuyết, Trần Huyền Anh, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Văn Thành, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Cường, viết về bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản.

Các tác giả nhận giải B. Ảnh: Trọng Hải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những con người có đóng góp tích cực cho xã hội, đồng thời khẳng định giá trị của những việc làm bình dị, thầm lặng nhưng chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lên trao giải cho các tác giả. Ảnh: Trọng Hải.

Theo Đại tướng, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề, lứa tuổi. Tác giả có thể là cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên.

Nội dung các tác phẩm bám sát đời sống, phản ánh những vấn đề thời sự được xã hội quan tâm, gắn với chủ trương, chính sách của Đảng. Trong đó có những câu chuyện về chiến dịch 500 ngày đêm, hoạt động của lực lượng quân đội Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đáng chú ý, một nhân vật trong tác phẩm đoạt giải là người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam – thầy giáo người Nhật Bản.

Các tác phẩm góp phần khắc họa hình ảnh những con người có đóng góp thiết thực trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, giáo dục đến hoạt động cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm đồng đội. Qua đó, cuộc thi tạo cơ hội để những hành động đẹp, những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn được ghi nhận và lan tỏa rộng rãi.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” hướng đến việc phát hiện, tôn vinh công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Thông qua các tác phẩm báo chí, cuộc thi góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khuyến khích nhân rộng những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi lần thứ 18, tiếp tục tìm kiếm và giới thiệu những tấm gương tiêu biểu từ chính cuộc sống thường ngày.