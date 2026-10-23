Vinh danh những tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã diễn ra, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, liên hoan do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu gồm kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, liên hoan đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương.

Liên hoan đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương.

Các tác phẩm tham dự thể hiện sự phong phú về đề tài, từ lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc đến những vấn đề của đời sống đương đại, đồng thời cho thấy nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu truyền thống, kết hợp tư duy sáng tạo mới, góp phần phát huy bản sắc từng loại hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, góp phần đưa các tác phẩm sân khấu đến gần hơn với công chúng, trong đó có đông đảo khán giả trẻ.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm, vai diễn và thành phần sáng tạo xuất sắc.

Vở diễn "Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội giành Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Về giải thưởng dành cho các vở diễn, có 2 vở đạt Huy chương Vàng là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. 3 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

Cùng với "Đạo học”, tác phẩm “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội cũng đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng.

Ban Tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” của tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương, Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương và Bằng khen cho 2 đơn vị xã hội hóa: Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch.

Phát biều tại lễ bế mạc, NSND Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo liên hoan cho biết, với 15 vở diễn sân khấu tham dự, liên hoan lần này đã mang đến cho khán giả một không khí nghệ thuật về những nội dung, những câu chuyện về đề tài lịch sử, dân gian, hiện đại, trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần nhân văn cao cả tạo nên những cảm xúc, ký ức, khát vọng trong đời sống mới và tinh thần quả cảm anh dũng kiên cường trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân bảo vệ trời biển biên cương tổ quốc và xây dựng đất nước.

Với sự lao động nghệ thuật miệt mài nghiêm túc, các đơn vị tham gia đã mang đến cho khán giá những tác phẩm lôi cuốn, đặc sắc.

Đồng thời NSND Trịnh Thuý Mùi ghi nhận những nỗ lực, cổ gắng từ các thành phần sáng tạo, các nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan, với sự lao động nghệ thuật miệt mài nghiêm túc, đã mang đến cho khán giá những tác phẩm lôi cuốn, đặc sắc.

Hình ảnh 15 đêm diễn luôn chật kín khán giả, nhiều người phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ, là minh chứng rõ nhất cho thấy khán giả chưa từng quay lưng lại với sân khấu. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn lao cho người làm nghề.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khép lại, tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật sân khấu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật. Những kết quả đạt được góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và công chúng; đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Các tác phẩm tham dự cho thấy nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật.