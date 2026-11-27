Chiều 27/11 tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật, vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất) và Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ II năm 2026.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao giải A cho các tác giả thi ảnh nghệ thuật.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo Ban tổ chức, hơn 1.800 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh và tranh cổ động đã được gửi về tham dự.

Ở hạng mục ảnh nghệ thuật, Ban tổ chức trao 90 giải thưởng, gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải Khuyến khích. Trong số các tác phẩm được vinh danh, Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh, Chuyên đề An ninh Thủ đô, xuất sắc giành giải A với tác phẩm ghi lại câu chuyện Công an Hà Nội tổ chức đám cưới bù sau 43 năm cho một đôi vợ chồng thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau.

Tác phẩm không chỉ ghi lại một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an bằng những việc làm cụ thể, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống. Qua góc nhìn nhiếp ảnh, tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ được truyền tải bằng những khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết, nhiều tác phẩm đoạt giải thể hiện khả năng làm chủ ngôn ngữ ánh sáng, ghi lại những khoảnh khắc chân thực, giàu giá trị thẩm mỹ. Hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên với tinh thần kỷ luật, lòng trung thành, sự tận tụy và gắn bó với nhân dân. Một số tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, vượt khỏi khuôn khổ tuyên truyền thông thường để mang giá trị của những tác phẩm nghệ thuật độc lập.

Cùng với cuộc thi ảnh nghệ thuật, cuộc thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” thu hút 707 tác phẩm. Ban tổ chức trao 90 giải thưởng, gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải Khuyến khích. Thông qua ngôn ngữ đồ họa, màu sắc và hình tượng nghệ thuật, các tác phẩm đã chuyển tải những nội dung cốt lõi của phong trào thi đua thành thông điệp trực quan, dễ tiếp cận.

Ở lĩnh vực văn học, Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ II năm 2026 nhận được 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn và 178 truyện ký. Nhiều tác phẩm tập trung phản ánh công việc, cuộc sống, những hy sinh thầm lặng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đáng chú ý, ở bảng tác giả không chuyên, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp công tác, chiến đấu tại cơ sở đã có tác phẩm được trao giải cao. Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Anh Phúc, Trưởng Công an xã Ba Vì (Công an TP Hà Nội) đoạt giải A thể loại truyện ký với tác phẩm “Đất lành bởi người ở lại”. Tác giả Nguyễn Đức Vũ, Phòng An ninh đối ngoại, Công an TP Hà Nội, giành giải B truyện ký với tác phẩm “Chuyến xe không mất tiền”; tác giả Nguyễn Thị Thu Hoàn, Công an phường Thanh Xuân, đoạt giải C truyện ngắn với tác phẩm “Bản tình ca đất và nắng”.

Ban tổ chức trao giải A và B cho các tác giả ở các hạng mục sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký.

Theo định hướng của Ban tổ chức, các tác phẩm ảnh nghệ thuật và tranh cổ động đoạt giải sẽ được tổ chức triển lãm lưu động tại Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường Công an nhân dân và nhiều không gian công cộng. Các tác phẩm văn học cũng được định hướng tuyển chọn, xuất bản thành sách, góp phần đưa những giá trị sáng tác đến gần hơn với công chúng.

Thông qua các hoạt động sáng tác và triển lãm, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục được khắc họa bằng nhiều góc nhìn nghệ thuật, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.