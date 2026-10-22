Vinh danh những người lính không quân trên hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Chia sẻ của Đại tá Quản Trọng Hải về những chuyến bay nghĩa tình. Video: Tuấn Anh

Những chuyến bay mang theo trách nhiệm

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Tính đến ngày 21/10, đơn vị đã thực hiện 4 chuyến bay, vận chuyển gần 45.000 mẫu sinh phẩm. Riêng chuyến bay ngày 21/10 đưa 8.453 mẫu từ sân bay Cần Thơ về sân bay Gia Lâm.

Đằng sau mỗi chuyến bay là sự phối hợp chặt chẽ của các tổ bay, lực lượng kỹ thuật và các đơn vị liên quan, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình. Mỗi mẫu sinh phẩm được vận chuyển mang theo hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Máy bay vận tải quân sự CASA của Lữ đoàn Không quân 918 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Công tác kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị máy bay trước chuyến bay. Ảnh: Tuấn Anh

Thành viên tổ bay kiểm tra, chuẩn bị trong buồng lái trước hành trình. Ảnh: Tuấn Anh

Góc nhìn từ máy bay CASA-C295 trên hành trình vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên máy bay quân sự, tiếp tục hành trình trở về. Ảnh: Tuấn Anh

Những người lính không quân và sứ mệnh đặc biệt

Trong cả 4 chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, đều trực tiếp đảm nhiệm vai trò cơ trưởng.

Gắn bó với bầu trời từ năm 1995, trải qua hơn 30 năm công tác, Đại tá Đỗ Văn Lành từng điều khiển nhiều loại máy bay và tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tiêu biểu là chuyến bay đầu tiên trong cầu hàng không vận chuyển quân, trang thiết bị lên Điện Biên phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chỉ huy đội hình máy bay vận tải bay chào mừng 80 năm Quốc khánh trên Quảng trường Ba Đình.

Với ông, những chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt.

"Những chuyến bay như thế này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, những người đã đánh đổi xương máu và tuổi thanh xuân để đất nước mình được như ngày hôm nay", Đại tá Đỗ Văn Lành chia sẻ.

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, trực tiếp đảm nhiệm vai trò cơ trưởng trong cả 4 chuyến bay. Ảnh: Tuấn Anh

Đồng hành trong nhiệm vụ còn có Đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, cùng đội ngũ phi công, kỹ thuật viên và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Trước mỗi chuyến bay, các thành viên tổ bay đều chuẩn bị chu đáo, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và quy định an toàn. Với những người lính không quân, được góp sức vào hành trình xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự.

Theo Đại tá Quản Trọng Hải, mỗi chuyến bay đều mang đến những cảm xúc đặc biệt, xuất phát từ mong muốn làm trọn nghĩa, vẹn tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

"Mỗi chuyến bay mang đến một cảm xúc rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi hay các thành viên tổ bay, mà trong dòng máu Lạc Hồng, trong mỗi gia đình Việt Nam, tất cả đều hướng về hành trình này với mong muốn làm trọn nghĩa, vẹn tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc", ông chia sẻ.

Đại tá Quản Trọng Hải trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, nơi những chuyến bay đi tìm lại danh tính cho các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Không quân 918 cẩn trọng sắp xếp các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên máy bay. Ảnh: Tuấn Anh

Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển, tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, các tập thể và cá nhân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã được Tư lệnh Quân khu 9 tặng bằng khen.

Theo Quyết định số 2040/QĐ-QK ngày 19/10/2026, có 3 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng, gồm Lữ đoàn Không quân 918; tổ bay CASA-C295 số hiệu 8901; tổ bay CASA-C295 số hiệu 8903 và Đại tá Đào Ngọc Xuân, Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào hành trình xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đại diện tổ bay CASA-C295 nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Anh

Những người lính không quân được vinh danh sau các chuyến bay nghĩa tình.. Ảnh: Tuấn Anh

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, dự kiến ngày 3/11, tại hội nghị sơ kết, Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục trao bằng khen cho Trung đoàn 917 và 3 cá nhân: Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn; Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng; Trung tá Nguyễn Minh Tuấn thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370.

Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người lính trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ.