Vinh danh những người lính cứu hỏa giữ 'nhịp sống bình yên' cho nhân dân

Đó là nhấn mạnh của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM tại chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” diễn ra vào chiều 4/10 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM).

Vinh danh người lính cứu hỏa

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.Luân.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời trân trọng tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đứng trước những yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, lãnh đạo Công an thành phố đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực chiến đấu.

Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC&CNCH cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy việc bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Trong tình hình mới, công tác PCCC&CNCH cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện hiệu quả phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.Luân.

Tại chương trình, Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM nhấn mạnh, sự bình yên trong cuộc sống không phải tự nhiên mà có; mà đó là kết quả từ sự hy sinh, cống hiến lớn lao của nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu CAND TPHCM, 65 năm qua là chặng đường lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Do đó, chương trình "Nhịp sống bình yên" có ý nghĩa đặc biệt để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ và sự an toàn của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng đại biểu tại chương trình. Ảnh: T.Luân.

Chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng thế hệ trẻ; góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và hun đúc quyết tâm để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang.

Vì bình yên cuộc sống

Tham gia giao lưu tại chương trình, Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM chia sẻ, trong 65 năm qua lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố đã xuất hiện rất nhiều "bông hoa đẹp". Đó là tấm gương Thượng tá Nguyễn Chí Thành, là gương điển hình của sự gan dạ, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh giao lưu tại chương trình. Ảnh: T.Luân.

"Đồng chí đã cùng các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ở cả trong nước lẫn quốc tế. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc đó, đồng chí đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Đại tá Bửu nhấn mạnh.

Trọn vẹn niềm tin trao lại cho thế hệ trẻ PCCC&CNCH, các thế hệ đi trước không chỉ trao truyền những kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua thực tiễn, mà còn gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào thế hệ trẻ.

Các cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần tiếp tục giữ vững màu cờ sắc áo, giữ vững sự đoàn kết nhất trí và tinh thần quyết chiến thắng. Đặc biệt, mục tiêu cao nhất là tinh thần "vì cuộc sống bình yên của nhân dân" . Đây không chỉ là niềm tin sắt đá mà còn là truyền thống tốt đẹp, vô giá của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tại chương trình, anh Nguyễn Mai Thi, chiến sĩ trẻ Công an TPHCM là tấm gương CAND dũng cảm cứu người. Anh Thi kể lại, cuối năm 2025, trong chuyến công tác hỗ trợ người dân vùng lũ tại Đắk Lắk, anh đã phát hiện một xe đầu kéo mất kiểm soát lao xuống dốc, trong khi một nữ sinh đi xe máy không nhận biết nguy hiểm phía sau.

Không suy nghĩ nhiều, Thi lập tức lao tới kéo nữ sinh vào phía dải phân cách; chỉ 1-2 giây sau, xe container va vào chiếc xe máy. Sau đó, anh tiếp tục cùng đồng đội hỗ trợ chỉ huy tổ công tác bị nạn. Từ câu chuyện của anh Thi, có thể thấy công việc của lực lượng PCCC&CNCH không chỉ giới hạn trong các vụ cháy, nổ mà còn gắn với nhiều tình huống cứu nạn, cứu hộ khác trong đời sống.

Đối với Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ chữa cháy và CNCH được mệnh danh là “trinh sát lửa”. Trong hơn 20 năm gắn bó với lực lượng PCCC&CNCH thành phố, anh thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận sâu vào hiện trường. Tư liệu của anh và lực lượng đặc biệt tuyến đầu này đã trực tiếp cứu và hướng dẫn thoát nạn cho nhiều người. Năm 2023, Thiếu tá Đạo cũng là một trong các cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM tham gia nhiệm vụ CNCH quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại chương trình, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH - Công an TPHCM cũng đã chia sẻ những câu chuyện thực tế "người thật, việc thật" về quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, khán giả cảm nhận giá trị của bình yên qua những điều gần gũi: mái nhà còn sáng đèn, lớp học mở cửa, nhà máy vào ca và thành phố thức dậy an lành...

Một tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: T.Luân.

Tại chương trình cũng diễn ra nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, như tiết mục "65 năm – Một hành trình giữ bình yên”; opening “Nhịp sống bình yên”; “Bài ca Cảnh sát PCCC”; tân cổ “Hoa sen trong lửa”; video “Thành phố thức giấc” và trường đoạn “Đi về phía ngọn lửa”.

Ngoài ra, các trường đoạn nghệ thuật tiếp nối, gồm trích đoạn cải lương “Lời thề giữa biển lửa”, “Khúc ca Cựu Công an nhân dân Việt Nam”, visual “Cánh cửa thời gian”, đã góp phần vinh danh và trao truyền hình ảnh đẹp về người lính cứu hỏa.

Đặc biệt, tinh thần nhân văn của chương trình được gửi gắm qua lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng phòng cháy, chữa cháy: “Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đó là khát vọng để không xảy ra hỏa hoạn, để người lính cứu hỏa không phải bước vào hiểm nguy và mỗi gia đình được sống trong bình yên.