Vinh danh những gương mặt quảng bá ấn tượng về di sản thế giới

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường Đại học Hạ Long). Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện do UBND phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) tổ chức. Cuộc thi là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt xuất sắc trong công tác quảng bá di sản, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ở vùng đất Phật hoàng.

Vượt qua 33 thí sinh tại vòng sơ khảo, 13 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào đêm thi chung kết. Các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng qua các phần thi “Tỏa sáng cùng di sản” và “Đại sứ di sản”, mang đến những bài thuyết trình sinh động về giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, do nhà vua Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ XIII.

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường Đại học Hạ Long), thí sinh này cũng xuất sắc giành giải phụ “Thuyết trình ấn tượng” với bài dự thi mang chủ đề “Yên Tử - hào khí non thiêng, tầm vóc thời đại”. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích cùng các giải phụ “Tỏa sáng nhỏ tuổi” và “Trang phục ấn tượng” cho các cá nhân tiêu biểu.

Thành công của cuộc thi góp phần lan tỏa thông điệp: mỗi người dân đều có thể trở thành một đại sứ quảng bá di sản, chung tay xây dựng hình ảnh Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, thể hiện khát vọng của Quảng Ninh trong việc xây dựng phường Yên Tử trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, tâm linh mang tầm quốc gia và quốc tế; xây dựng Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới.

Chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026 là một phần trong kế hoạch quảng bá và kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh, tập trung khai thác vẻ đẹp văn hóa, tâm linh của danh thắng Yên Tử trong mùa thu, mang đến những trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

13 cá nhân được vinh danh tại cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử". Ảnh: TTXVN phát

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của nhân loại vào tháng 7/2025. Đây không chỉ là niềm tự hào của 3 địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.