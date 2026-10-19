Vinh danh những điển hình phụ nữ Việt Nam giàu nghị lực, sáng tạo

Những đóng góp trên nhiều lĩnh vực

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trở thành sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật của phụ nữ trong lao động, nghiên cứu, sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026 cho 5 tập thể. (Nguồn: Phụ nữ Việt Nam)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, các tập thể và cá nhân được trao giải là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo.

Những thành tích này góp phần khẳng định năng lực, vị thế của phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong sự phát triển của đất nước.

Các tập thể và cá nhân được vinh danh năm nay hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật đến sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự và công tác xã hội.

Mỗi lĩnh vực có những yêu cầu và đặc thù riêng, song các điển hình đều ghi dấu bằng nỗ lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và những kết quả thiết thực trong công việc.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực

Trong số 5 tập thể nhận giải có Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương; Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên; Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.

12 cá nhân được trao giải là những gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực chuyên môn và công tác xã hội. Trong nghiên cứu khoa học và giáo dục có PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; TS. Đỗ Thị Thanh Huyền, Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng.

Ở lĩnh vực y tế, giải thưởng ghi nhận PGS.TS. bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam; lĩnh vực thể thao có vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

Các cá nhân được vinh danh còn có Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng; bà Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và bà Chu Thị Hồng Hà, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. (Nguồn: Phụ nữ Việt Nam)

Từ những đóng góp trong công tác chuyên môn đến hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và phục vụ cộng đồng, các gương mặt được trao giải phản ánh sự đa dạng trong vai trò và năng lực của phụ nữ Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Việc ghi nhận, biểu dương những điển hình xuất sắc cũng góp phần khích lệ phụ nữ trên cả nước tiếp tục nỗ lực, tự tin phát huy năng lực và vai trò của mình trong giai đoạn mới.