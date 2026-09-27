Vinh danh những cặp đôi xuất sắc tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa – 'Pickleball Văn hóa Việt 2026'

Lễ trao giải có sự tham dự của NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Giải; Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần V-Global Holdings, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải; bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Diamond Communication, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải.

Lễ trao giải còn có sự tham dự của các thành viên Ban Tổ chức, các nghệ sĩ, vận động viên cùng đông đảo khán giả có mặt tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội).

Ở các trận đấu quyết định, các vận động viên đã cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, với nhiều pha bóng giằng co, những tình huống xử lý kỹ thuật và sự bám đuổi điểm số quyết liệt.

Trên sân, tinh thần thi đấu hết mình được thể hiện rõ qua từng pha bóng; ngoài sân là sự cổ vũ nhiệt tình của đồng đội, bạn bè và khán giả.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các vận động viên, cặp đôi đạt thành tích cao ở các hạng mục thi đấu.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba hạng mục Giải dành cho Nghệ sĩ

Ở hạng mục Giải Nghệ sĩ, giải Nhất thuộc về cặp Đào Đức Bá – Ngọc Dung; giải Nhì thuộc về cặp Phú Cường – Dương Hồng Nhung; hai giải Ba thuộc về bộ đôi Nguyễn Văn Giang – Linh Kenny và bộ đôi Quang Lê – Nguyễn Linh Chi.

Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tiệp và bà Phạm Hoài Thương, Chủ tịch HĐTV Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nữ, hạng mục Giải Phong trào

Ở hạng mục Giải Phong trào (gồm 3 nội dung), nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về cặp Huyền Trang - Tuyến Trần; giải Nhì thuộc về cặp Nguyễn Khánh Ly - Nguyễn Thị Hoài Thu; hai giải Ba thuộc về bộ đôi Mao Thúy Hằng - Phó Thị Hương và Phạm Ngọc Bích - Nguyễn Thị Thùy Trang.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần V-Global Holdings, Phó trưởng Ban Tổ chức và ông Đỗ Tuấn Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Trường Nhân Pharma trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ, hạng mục Giải Phong trào

Nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Văn Khoa - Nguyễn Thanh Mai; giải Nhì thuộc về cặp Nguyễn Thành Phương - Cao Thị Oanh; hai giải Ba thuộc về cặp Bùi Văn Hà - Đoàn Thị Thu Trang và cặp Vũ Thế Kỷ - Nguyễn Thùy Hương.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Diamond Communication, Phó trưởng Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam, hạng mục Giải Phong trào

Nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp Ngô Hữu Thảo - Trần Phúc; giải Nhì thuộc về cặp Đỗ Đức Cương - Vũ Việt Anh; hai giải Ba thuộc về cặp Đậu Văn Lĩnh - Đỗ Thanh Tuyến và cặp Nguyễn Văn Hân - Đào Hồng Hạnh.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, Ban Tổ chức đã trao giải hạng mục Giải Lãnh đạo. Trong đó, nội dung Lãnh đạo khách mời, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Anh Vũ - Nguyễn Minh Tiệp; giải Nhì thuộc về cặp Hoàng Hải - Vũ Hoài Nam; giải Ba thuộc về cặp Nguyễn Anh Tuấn - Đỗ Xuân Duyệt.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Lãnh đạo khách mời, hạng mục Giải Lãnh đạo. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ở nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về cặp Lê Phương Thúy - Nguyễn Lê Minh; giải Nhì thuộc về cặp Đặng Thị Thu Hiền - Đỗ Hữu Mạnh; hai cặp Phạm Văn Minh - Trần Phượng và Ngô Văn Cương - Phạm Minh Hằng đồng giải Ba.

Ở nội dung đôi nam, hạng mục Giải Lãnh đạo, giải Nhất thuộc về cặp Lê Thanh Hải - Mạc Xuân Tùng; giải Nhì thuộc về cặp Đậu Xuân Ba - Trương Xuân Hải; hai cặp Đỗ Hữu Hưng - Ngô Mạnh Tùng và Trần Thanh Bình - Nguyễn Hoàng Giang đồng giải Ba.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ nhằm ghi nhận những dấu ấn riêng của các vận động viên trong quá trình tham gia giải, gồm Giải Quý ông, Giải Người đẹp, Giải Newbie, Giải Fair Play, Giải Dấu ấn phong cách, Giải Cặp đôi đồng điệu…

Ban Tổ chức trao các giải thưởng phụ cho các vận động viên tham dự Giải

Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28.3.1957 - 28.3.2027).

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật, báo chí và cộng đồng yêu thích pickleball.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Anh Vũ thay mặt Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu

Qua hai ngày tranh tài, các vận động viên đã cùng tạo nên một không khí thể thao sôi nổi, thân thiện, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối cộng đồng. Đây cũng là những dấu ấn đáng nhớ của mùa giải “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.