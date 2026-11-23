Hội thi diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11, với sự tham gia của 36 Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu xuất sắc, đại diện cho 34 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, công tác cán bộ Đoàn là một trong 5 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031. Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tạo sân chơi bổ ích, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, vòng loại trực tuyến thu hút 3.300 thí sinh tham gia, với 16.905 lượt thi thành công. Có 21 đơn vị khuyết cả Bí thư và Phó Bí thư nên không tham gia dự thi. Sau vòng loại, 34 tỉnh, thành đoàn tổ chức vòng thi cấp tỉnh, lựa chọn 36 đại diện xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc.

20 thí sinh có thành tích cao nhất bước vào vòng thi đối kháng tại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, Hội thi năm nay có nhiều điểm mới, trong đó lần đầu tiên nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào Hội thi, kết hợp với kiến thức lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ số. Vòng chung kết được thiết kế theo hướng đánh giá toàn diện năng lực thí sinh, từ kiến thức, kỹ năng đến tư duy phân tích, xử lý tình huống và khả năng bảo vệ quan điểm.

Ở phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Sáng tạo”, mỗi thí sinh xây dựng video với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, đăng tải trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để bình chọn.

Ngày 22/11, 36 thí sinh được chia thành 6 đội, tham gia phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Trải nghiệm” tại 4 địa điểm ở Hà Nội gồm Phố sách Hà Nội, Hồ Gươm, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Các nhiệm vụ tại trạm thi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và xây dựng sản phẩm truyền thông.

Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quý Nhật Linh, đã đoạt giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026.

Ở phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Kiến thức”, thí sinh làm bài trắc nghiệm trên máy tính gồm 50 câu hỏi trong 30 phút, tập trung vào công tác Đoàn, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan.

Căn cứ tổng điểm của ba nội dung thi, Ban Tổ chức lựa chọn 20 thí sinh có kết quả cao nhất tham gia vòng đối kháng trực tiếp trên sân khấu, gồm ba phần “Thông thái”, “Nhạy bén” và “Bản lĩnh”. Tại phần thi “Bản lĩnh”, 6 thí sinh xuất sắc nhất được chia thành 3 cặp, lần lượt đề xuất phương án, xử lý tình huống và bảo vệ quan điểm của mình.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì cho chị Võ Như Ngọc (thành phố Cần Thơ) và chị Lê Ái Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh); 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Chị Võ Như Ngọc còn được trao giải Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất. Giải Video được yêu thích nhất thuộc về anh Võ Đặng Hà Giang (tỉnh Vĩnh Long).

Thông qua Hội thi, Trung ương Đoàn hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, đặc khu, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.