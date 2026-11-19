Trước đó, trong ngày 19-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tại các trường, lãnh đạo phường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: TT

Tại Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Vũ Xuân Hùng cho rằng, đây là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân những người làm công tác giáo dục, đồng thời khẳng định truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Với địa bàn phường, truyền thống đạo học càng mang ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương. Đảng ủy, chính quyền phường luôn trân trọng những đóng góp của đội ngũ nhà giáo và xác định giáo dục là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo phường trao Bằng khen tới các tập thể, cá nhân xuất sắc của trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: TT

Lãnh đạo phường cũng khẳng định thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với ngành giáo dục và các nhà trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, học sinh được học tập và phát triển tốt nhất.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 19-11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội phường Văn Miếu -Quốc Tử Giám tổ chức chương trình vinh danh 9 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2025 - 2026.

Hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương những giáo viên trẻ tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, có đóng góp tích cực cho công tác giáo dục; đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo trên quê hương Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tối 19-11, Hội đồng Đội phường tổ chức vinh danh các nhà giáo trẻ tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Phạm Mạnh

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi trực tuyến “Người gieo mầm xanh - Tiếp nối 950 năm tinh hoa đạo học”. Cuộc thi trực tuyến được phát động từ ngày 5-11 đến 16-11-2026. Những sản phẩm dự thi là lời tri ân, tình cảm chân thành của học sinh dành cho thầy cô, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của nghề giáo và truyền thống đạo học.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Trần Đức Hiếu nhấn mạnh, việc vinh danh nhà giáo trẻ không chỉ ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến và truyền thống hiếu học trên quê hương Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Trần Đức Hiếu đánh giá, đội ngũ cán bộ Đoàn, giáo viên trẻ là lực lượng nhiệt huyết, sáng tạo, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực. Ông mong muốn những tấm gương được tuyên dương tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.