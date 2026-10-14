Vinh danh gương tuổi trẻ sáng tạo ngành Kiểm sát Cần Thơ

Vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức tuyên dương, trao Bằng khen cho 9 cá nhân đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Cần Thơ” năm 2026.

Trong số những cá nhân được vinh danh, đồng chí Huỳnh Lâm Trường, Chuyên viên, Phó Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, TP Cần Thơ là gương mặt đại diện cho tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác Đoàn.

Các cá nhân được vinh danh tại chương trình tuyên dương Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Cần Thơ” năm 2026.

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Cần Thơ” là sự ghi nhận đối với những đóng góp, nỗ lực của đoàn viên, thanh niên trong quá trình học tập, lao động, công tác và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Việc được trao giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa động viên đối với cá nhân đồng chí Huỳnh Lâm Trường mà còn góp phần khích lệ phong trào thi đua, phát huy sáng kiến và tinh thần chủ động đổi mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố.

Phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Ở môi trường đòi hỏi tính chính xác, thận trọng và trách nhiệm cao như ngành Kiểm sát, đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là cách tổ chức thông tin khoa học hơn, ứng dụng công nghệ trong tổng hợp và quản lý dữ liệu, khai thác công cụ số đúng mục đích hoặc đổi mới phương pháp tuyên truyền để pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân.

Hình ảnh chúc mừng đồng chí Huỳnh Lâm Trường, Chuyên viên, Phó Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 4 được vinh danh Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” thành phố Cần Thơ năm 2026.

Từ thực tiễn công tác, đồng chí Huỳnh Lâm Trường luôn chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu biểu, tại Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ, Trường Tiểu học Thạnh Quới và Trường Đại học Cần Thơ, đồng chí đã tham gia đổi mới phương pháp tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội thông qua việc kết hợp công nghệ số, hình ảnh trực quan, tình huống thực tiễn, xây dựng video hợp xu hướng và các hình thức tương tác gần gũi, sinh động

Điểm nổi bật trong cách làm này chính là tinh thần sáng tạo gắn với thực tiễn, đưa pháp luật đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát năng động, bản lĩnh, dám đổi mới và luôn hướng những sáng kiến của mình đến giá trị thiết thực phục vụ Nhân dân.

Lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ ngành Kiểm sát

Tuổi trẻ là lực lượng có nhiều tiềm năng trong tiếp cận tri thức mới, ứng dụng khoa học, công nghệ và đề xuất những cách làm phù hợp với thực tiễn. Phát huy vai trò này, đòi hỏi mỗi đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện, gắn tinh thần sáng tạo với kỷ luật, trách nhiệm và yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ trao tặng đồng chí Huỳnh Lâm Trường, được thể hiện trong thiết kế chúc mừng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2026.

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Cần Thơ” năm 2026 là dấu mốc đáng nhớ đối với đồng chí Huỳnh Lâm Trường, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ trẻ ngành Kiểm sát. Từ niềm tự hào hôm nay, mỗi đoàn viên có thêm động lực tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất đạo đức và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý thức phụng sự pháp luật, đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục hướng đến mục tiêu học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.