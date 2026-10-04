Vinh danh 'Gương sáng Pháp luật' từ các điển hình tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao biểu trưng tôn vinh Gương sáng pháp luật lần thứ 3. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn số 7721/BTP-PB&TG về việc hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Theo đó, các tập thể, cá nhân được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ là cơ sở để Hội đồng Bình chọn Gương sáng pháp luật đề xuất danh sách, trình Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương công nhận, vinh danh “Gương sáng Pháp luật năm 2026”.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) có ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, từng bước xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Thời gian qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trở thành những gương sáng điển hình trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo Bộ Tư pháp, việc khen thưởng lần này nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật giai đoạn 2025-2026, và vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2026” nhân dịp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Đối tượng khen thưởng gồm các bộ, ban, ngành, địa phương; đơn vị thuộc và trực thuộc các bộ, ban, ngành, địa phương; cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật tại các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương

Về tiêu chuẩn khen thưởng, đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tập thể phải hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp thực tiễn, trong đó hoàn thành trước thời hạn ít nhất 2 nhiệm vụ được giao về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hằng năm cùng nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, trong đó có ít nhất 3 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được công nhận.

Đối với cá nhân, người được đề nghị phải có nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật được bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận. Cá nhân phải hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế được giao, trong đó chủ trì tham mưu và hoàn thành trước thời hạn ít nhất 1 nhiệm vụ được giao về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoặc có nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại bộ, ban, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, trong đó có ít nhất 1 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực.

Mỗi bộ, ban, ngành, địa phương lựa chọn không quá 1 tập thể hoặc 1 cá nhân để đề nghị khen thưởng một trong các hình thức khen thưởng. Trong đó, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được xét tặng không quá 30 trường hợp (tập thể và cá nhân), “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng không quá 50 trường hợp (tập thể và cá nhân).

Trên cơ sở danh sách các tập thể, cá nhân được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Hội đồng Bình chọn Gương sáng pháp luật sẽ đề xuất danh sách, trình Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương công nhận, vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2026.