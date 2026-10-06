Vinh danh 'Gương sáng pháp luật' từ các điển hình được đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, các tập thể, cá nhân được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ là cơ sở để Hội đồng Bình chọn Gương sáng pháp luật đề xuất danh sách, trình Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương công nhận, vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2026”. Việc khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật giai đoạn 2025 - 2026, và vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2026” nhân dịp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Đối tượng khen thưởng gồm các bộ, ban, ngành, địa phương; đơn vị thuộc và trực thuộc các bộ, ban, ngành, địa phương; cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật tại các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương. Về tiêu chuẩn khen thưởng, đối với các tập thể, cá nhân đã được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phải hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế; hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hàng năm cùng nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch.

Đối với cá nhân, ngoài hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế được giao, người được đề nghị phải có nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật được bộ, ban, ngành, UBND cấp tỉnh công nhận.