Vinh danh 'Gương sáng Pháp luật' từ các điển hình được đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Tư pháp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) có ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, từng bước xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong Nhân dân. Thời gian qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trở thành những gương sángđiển hình trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việc khen thưởng lần này nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật giai đoạn 2025 - 2026, và vinh danh “Gương sáng pháp luật năm 2026” nhân dịp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Đối tượng khen thưởng gồm các Bộ, ban, ngành, địa phương; đơn vị thuộc và trực thuộc các Bộ, ban, ngành, địa phương; cá nhân trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật tại các Bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương

Về tiêu chuẩn khen thưởng, đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tập thể phải hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, ban, ngành, địa phương giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp thực tiễn, trong đó hoàn thành trước thời hạn ít nhất 02 nhiệm vụ được giao về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), truyền thông chính sách, dự thảo VBQPPL hàng năm cùng nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, trong đó có ít nhất 03 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, dự thảo VBQPPL được Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được công nhận.

Đối với cá nhân, người được đề nghị phải có nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật được Bộ, ban, ngành, UBND cấp tỉnh công nhận. Cá nhân phải hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế được giao, trong đó chủ trì tham mưu và hoàn thành trước thời hạn ít nhất 01 nhiệm vụ được giao về xây dựng VBQPPL; hoặc có nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL, truyền thông chính sách, dự thảo VBQPPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Bộ, ban, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, trong đó có ít nhất 01 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực.

Mỗi Bộ, ban, ngành, địa phương lựa chọn không quá 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để đề nghị khen thưởng một trong các hình thức khen thưởng. Trong đó, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được xét tặng không quá 30 trường hợp (tập thể và các nhân), “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng không quá 50 trường hợp (tập thể và cá nhân).

Theo công văn của Bộ Tư pháp, trên cơ sở danh sách các tập thể, cá nhân được xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Hội đồng Bình chọn Gương sáng pháp luật sẽ đề xuất danh sách, trình Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương công nhận, vinh danh Gương sáng Pháp luật năm 2026.

Các Bộ, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức đánh giá, bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật theo tuyến trình đúng với quy định pháp luật hiện hành. theo đúng tuyến trình.

Hồ sơ đề nghị “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”được gửi về Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL và Trợ giúp pháp lý) trước ngày 15/10/2026 (theo dấu bưu điện) để tổng hợp, thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn để xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét và khen thưởng theo thẩm quyền; cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục, hồ sơ và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

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