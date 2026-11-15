Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam

Dự Lễ tổng kết có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND TP Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực chính; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và kiến tạo.

Toàn cảnh buổi lễ

Chính phủ đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng bằng những chính sách, tiện ích có ý nghĩa thiết thực thông qua việc ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 về phát triển công dân số. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phát động Ngày Công dân số 15/10/2026. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhiều kết quả thiết thực trong hưởng ứng Ngày Công dân số

Phát biểu tại Lễ tổng kết, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương sự tích cực triển khai của các bộ, ngành, địa phương; sự tận tụy của cán bộ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, các Tổ công nghệ số cộng đồng; sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận sự chủ động, đóng góp, xây dựng của người dân trong việc cung cấp dữ liệu, đánh giá sự hài lòng và góp ý đối với các dịch vụ số.

Đánh giá về kết quả triển khai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí. Qua đó, người dân đã chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước; các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với hơn 630 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, 34 địa phương đã hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu vực miền núi, quan tâm giúp đỡ người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ số. Trên toàn quốc, 164/209 điểm lõm sóng đã được xử lý, khắc phục, góp phần mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân.

Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xử lý tài sản công, với 214 cuộc đấu giá thành công; đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa các cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số.

Lấy giá trị thiết thực mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng làm thước đo hiệu quả

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, sau Lễ tổng kết, cần chuyển những kết quả của đợt hưởng ứng thành các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; lấy giá trị thiết thực mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số; phát huy hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số; bố trí cán bộ trực tiếp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Đồng thời, cần khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số. Việc triển khai các chính sách này cần có sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình giảm giá vé máy bay, vé tàu xe và khuyến mại khi sử dụng dịch vụ số.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; dữ liệu được làm sạch đến đâu thì phải đưa vào khai thác, phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó.

Cùng với đó, cần bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số; tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai các giải pháp định danh, xác thực trên không gian mạng; chủ động cảnh báo sớm các nguy cơ, rủi ro, phòng, chống lừa đảo trên môi trường số. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong phát triển kỹ năng số, ứng xử văn minh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm tại buổi Lễ.

Để các nhiệm vụ trên được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện; xác định rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng mức độ sử dụng thực tế; thời gian và chi phí tiết kiệm được; mức độ an toàn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Mỗi người dân từng bước hình thành thói quen số

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, đưa những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất vào phục vụ người dân; chú trọng thiết kế sản phẩm dễ sử dụng, dễ tiếp cận, an toàn, phù hợp với mọi nhóm đối tượng.

Đối với mỗi người dân, Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng công dân số bằng những hành động cụ thể: chủ động cung cấp, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên VNeID; học thêm ít nhất một kỹ năng số; chủ động bảo vệ tài khoản, tài sản và dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ người thân tiếp cận công nghệ số; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của Ngày Công dân số, Phó Thủ tướng khẳng định đây không chỉ dừng lại ở một ngày phát động, hưởng ứng mà phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi người dân từng bước hình thành thói quen số, phát triển kỹ năng số; qua đó góp phần xây dựng xã hội số, công dân số, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tại buổi Lễ, Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Cũng tại buổi Lễ, Bộ Công an công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.