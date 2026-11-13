Cùng dự sự kiện có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê tấn Cận cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện một số địa phương.

Các đại biểu dự Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, gồm: Phó Chủ tịch Hội Người mù phường Ba Đình, Hà Nội Hồ Minh Quang - công dân là người yếu thế, tích cực sử dụng dịch vụ công; ông Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) - tích cực góp ý 5 dự thảo bộ luật, luật trên VNeID; ông Nguyễn Thế Anh (Hà Nội) - thực hiện 33 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và 4 loại thủ tục; ông Đặng Ngọc Dũng (Ninh Bình) - tích hợp 13 loại giấy tờ, thông tin trên VNeID; bà Trịnh Thị Hà Phương (Hưng Yên) - truy cập VNeID 2.633 lượt trong năm 2026; ông Nguyễn Tiến Tuân - Tổ trưởng Tổ dân phố 28 phường Yên Hòa, Hà Nội đại diện tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án số 06 trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng hoa 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số. Ảnh: Trung Kiên

Ban Tổ chức cũng vinh danh các tập thể tiêu biểu: Bộ Tài chính - tiêu biểu về dịch vụ công trực tuyến; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về dịch vụ số lĩnh vực ngân hàng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) với nền tảng Thiện nguyện vì cộng đồng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với dịch vụ số lĩnh vực giao thông; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về dịch vụ số lĩnh vực viễn thông; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về giải pháp chữ ký số; UBND Thành phố Hồ Chí Minh - tiêu biểu về chất lượng phục vụ hành chính công.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ , Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chúc mừng và mong muốn những tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ sẽ tiếp tục lan tỏa các việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy cơ quan nhà nước phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ hơn và mỗi công dân chủ động, an toàn hơn trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Qua kết quả tổng kết, Phó Thủ tướng ghi nhận một chuyển động rất rõ nét: Chuyển đổi số đang chuyển từ "có nền tảng" sang "có người dùng", từ "cung cấp dịch vụ" sang "tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất". Đồng thời, đánh giá cao những hoạt động hướng vào những việc cụ thể như: 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn giảm phí, lệ phí, qua đó, công dân đã chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước; các bộ, ngành địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ của 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Quang cảnh Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Đối với Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: việc đưa hệ thống vào hoạt động chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xử lý tài sản công. Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động hiệu quả cần chuyển kết quả của đợt hưởng ứng thành các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lấy giá trị thiết thực mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng làm thước đo hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã thực hiện nghi thức công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu khai trương Hệ thống đấu giá trực tuyến. Ảnh: Trung Kiên

Thực hiện Nghị quyết số 66.21 của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Công an đã triển khai Hệ thống đấu giá trực tuyến, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức đấu giá tài sản, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Với việc ứng dụng VNeID để định danh, xác thực người tham gia, Hệ thống góp phần phòng ngừa mạo danh, gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thông tin được công khai, quá trình đấu giá được ghi nhận, lưu vết giúp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cạnh tranh, hạn chế thông đồng, dìm giá và phòng ngừa thất thoát tài sản công.

Bước đầu, Hệ thống đã tổ chức thành công 214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản. Những kết quả bước đầu đó là tiền đề để Hệ thống tiếp tục được triển khai rộng rãi, hướng tới hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.