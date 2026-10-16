Vinh danh các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua.

Chia sẻ của tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai. Thực hiện: HÀ NGUYỄN

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, ​trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội, tinh thần phụ nữ tham gia ngay từ đầu, bình đẳng và thụ hưởng thành quả là nhân tố quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; xác định phụ nữ là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 theo hướng trọng tâm, thực chất, gắn kết và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng.

​​Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 đến 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đến 12 cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao giải cho các tập thể đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ở hạng mục cá nhân, lĩnh vực nghiên cứu khoa học có 3 nhà khoa học nữ được vinh danh với các thành tích nổi bật, đại diện tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ Việt Nam mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong đó, PGS-TS Nguyễn Thị Hiệp (Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) là tác giả của hàng loạt công trình y sinh tầm cỡ quốc tế với 136 bài báo khoa học và 7 bằng sáng chế. Hướng nghiên cứu của PGS-TS Nguyễn Thị Hiệp là tìm kiếm giải pháp mới từ những nguyên liệu gần gũi, để tạo ra sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đến 12 cá nhân xuất sắc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, tôn vinh 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ hội chuyên trách các cấp, trong đó TPHCM có 3 cán bộ hội được vinh danh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cũng tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.