Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và Diễn đàn Tăng trưởng chuyển đổi kép 2026.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo, nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” (Twin Transition Hub - TTH), do Chính phủ Đức tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp triển khai.

Dự án hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Các hoạt động tập trung vào nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi kép, xây dựng kế hoạch hành động và hỗ trợ thí điểm giải pháp trong các ngành ưu tiên gồm dệt may, da giày, chế biến nông sản, chế biến gỗ và giấy.

Đồng thời, dự án tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi kép.

Hội thảo đã công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh - Twin Maturity Assessment Tool, gọi tắt là TMA; giới thiệu Ấn phẩm Chuyển đổi kép 2026; trao đổi về các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Top các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc nhất cuộc thi Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026. Ảnh: PV

Chiều cùng ngày, Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) diễn ra với phần trình bày của Top 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ trước hội đồng đánh giá.

Các doanh nghiệp đã giới thiệu những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để các sáng kiến được chuyên gia và các bên liên quan đánh giá, góp ý, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác hỗ trợ triển khai.

Chung cuộc, top 3 doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc nhất cuộc thi gồm IMITI Furniture Factory, Công ty cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Green Food và Công ty cổ phần Hồ Tiêu Việt. Trong đó, IMITI Furniture Factory xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với phần trình bày ấn tượng, lập luận chặt chẽ và lộ trình triển khai chi tiết, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của ban lãnh đạo.

Theo định hướng của Giải thưởng Sáng kiến chuyển đổi kép Việt Nam 2026, doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Twin Transition Hub, bao gồm tư vấn trực tiếp, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm các giải pháp chuyển đổi kép. Hoạt động này hướng tới việc đưa sáng kiến tiềm năng đến gần hơn với triển khai thực tế.

Việc kết hợp công cụ đo lường chuẩn hóa (TMA) và các chương trình ươm tạo sáng kiến thực tiễn (Twin Transition Challenge) thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của Bộ Tài chính, Chính phủ Đức và các đối tác trong việc tháo gỡ rào cản nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những dữ liệu và mô hình tiêu biểu từ cộng đồng doanh nghiệp tiên phong sẽ là cơ sở để nhân rộng các giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam./.