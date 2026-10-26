Vinh danh các sáng kiến nông nghiệp xanh và ESG năm 2026

Chiều 25/10, tại Hà Nội, chương trình chung kết và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến Nông nghiệp xanh và ESG Việt Nam 2026” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các nhóm dự thi, chuyên gia và đại diện các đơn vị liên quan.

Cuộc thi do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chỉ đạo, bảo trợ tổ chức; giao Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp xanh Việt Nam (VINGA) làm đầu mối điều phối, phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế (IEL), Trung tâm Tham vấn Phát triển Bền vững Việt Nam (CSDC Việt Nam) cùng các đơn vị liên quan triển khai.

Mục tiêu của cuộc thi là phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những ý tưởng, giải pháp, mô hình có khả năng ứng dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Sau gần 4 tháng, Ban tổ chức tiếp nhận 116 hồ sơ từ nhiều địa phương.

Qua sàng lọc, đánh giá, 16 đội được lựa chọn vào vòng chung kết, gồm 5 đội thuộc nhóm Ý tưởng Nông nghiệp xanh, 8 đội thuộc nhóm Mô hình Nông nghiệp xanh và 3 đội thuộc Hợp phần ESG. Các hồ sơ dự thi tiếp cận nhiều khía cạnh, từ ý tưởng khởi nghiệp, giải pháp công nghệ đến phát triển chuỗi giá trị nông sản, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thực hành trách nhiệm môi trường, xã hội.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và đội Phúc Trạch Mộc Bảo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hành các nguyên tắc ESG không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu thiết thực đối với tương lai ngành nông nghiệp.

Giải Nhì thuộc về HTX Nông dược Dân tộc miền núi Ba Vì.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa khoa học kỹ thuật và sản xuất, ông Hùng nhấn mạnh, khoa học kỹ thuật phải xuất phát từ sản xuất và trở lại phục vụ sản xuất. Những sáng kiến chỉ thực sự phát huy giá trị khi giải quyết được vấn đề thực tiễn, giúp người nông dân sản xuất hiệu quả hơn, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và xã hội có thêm những giá trị thiết thực.

Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với nông nghiệp, việc cụ thể hóa Nghị quyết cần bắt đầu từ nhu cầu của người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; lấy hiệu quả ứng dụng, khả năng nhân rộng và giá trị tạo ra làm thước đo.

“Thước đo quan trọng hơn là có bao nhiêu sáng kiến được tiếp tục hoàn thiện, được doanh nghiệp và người sản xuất tiếp nhận, được ứng dụng trong thực tế và tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, môi trường”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cuộc thi hướng tới kết nối tri thức với thực tiễn.

Từ góc nhìn này, Tổng hội xác định cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm, trao giải cho các mô hình tốt, ý tưởng hay mà còn hướng tới kết nối tri thức với thực tiễn, thúc đẩy hợp tác giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Qua đó, các giải pháp có tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, triển khai và nhân rộng.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao các giải thưởng cho những đội thi có sáng kiến, mô hình được đánh giá cao. Ngoài 8 giải Khuyến khích, 5 giải Ba, 1 giải Nhì, 2 giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 17 giải Tiềm năng, 2 giải dành cho cộng đồng và tương tác cao trên mạng xã hội,

Hai giải Nhất được trao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm với dự án “4F Quế Lâm Lam Hồng” và đội Phúc Trạch Mộc Bảo với ý tưởng “Liên kết chuỗi giá trị bưởi Phúc Trạch theo mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Đại diện đội Phúc Trạch Mộc Bảo chia sẻ mong muốn tiếp tục phát triển dự án trong thời gian tới để đưa ý tưởng vào thực tế.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện đội Phúc Trạch Mộc Bảo cho biết nhóm gồm 5 sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Chính sách và Phát triển. Dự án hướng tới khai thác đa dạng giá trị của cây bưởi Phúc Trạch thông qua nhiều sản phẩm, gồm quả tươi, mứt vỏ bưởi, bưởi sên mật ong, tinh dầu bưởi, nước hoa bưởi và túi chăm sóc tóc từ vỏ bưởi, lá bưởi và bồ kết. Nhóm mong muốn tiếp tục phát triển dự án trong thời gian tới để đưa ý tưởng vào thực tế, góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Kết quả cuộc thi mở ra cơ hội để các nhóm tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, kết nối với đối tác và tìm kiếm hướng triển khai phù hợp. Tuy nhiên, như lãnh đạo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhấn mạnh, giá trị lâu dài của cuộc thi sẽ được thể hiện qua khả năng ứng dụng thực tế, hiệu quả kinh tế và những đóng góp cụ thể cho môi trường, cộng đồng nông thôn.