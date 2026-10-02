Vinh danh các giáo viên xuất sắc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số

Các giáo viên được vinh danh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa cho biết chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh tại Hà Nội trong số 190 hồ sơ được hội liên hiệp thanh niên các địa phương đề cử.

Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Hà Nội.

Các giáo viên còn lại trong số 190 giáo viên được tuyên dương tại địa phương, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ ban tổ chức chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.

Danh sách giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội: