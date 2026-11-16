Vinh danh ba Quán quân Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026

Các tài năng trẻ được vinh danh tại cuộc thi

Bước ra giữa ánh đèn sân khấu tại số 17 Lý Nam Đế (Hà Nội) vào tối 14/11/2026, cô bé mang số báo danh 108 Hoàng Bảo Như đến từ Hưng Yên cất giọng hát bài "Tiếng chim trong vườn Bác". Giai điệu quen thuộc đòi hỏi sự mềm mại và độ ngân trong trẻo được thí sinh nhỏ tuổi xử lý mạch lạc. Khán phòng Trường quay Điện ảnh Quân đội lắng lại theo từng câu hát. Tiết mục ấy là một trong mười ba phần trình diễn trụ lại đến chặng cuối của Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026.

Trên sân khấu đêm Chung kết, những ca khúc mang tiết tấu hiện đại, trẻ trung được đặt cạnh các làn điệu dân ca, âm hưởng Quan họ, điệu lý, lời ru và những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước. Các thí sinh từ Lào Cai, Hưng Yên, Hải Phòng cho tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh và TP.HCM đã mang theo âm sắc địa phương mình về Thủ đô. Mỗi bài hát vang lên như một câu chuyện riêng về đất và người Việt Nam qua cách cảm nhận, sáng tạo cùng ngôn ngữ biểu diễn của thế hệ trẻ.

Sân chơi âm nhạc này do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức sản xuất, có sự đồng hành của Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” thuộc Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Những người làm chương trình hướng tới việc mở ra không gian nghệ thuật bài bản để người trẻ rèn giũa thanh nhạc, bộc lộ bản lĩnh sân khấu và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc.

3 quán quân của cuộc thi

Hai lần vượt thử thách tại trường quay trong một ngày

Để góp mặt trong mười ba tiết mục trình diễn tối 14/11, các thí sinh đã đi qua lộ trình tuyển chọn tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam và Vòng Bán kết ghi hình ngày 25/10/2026 ở Hà Nội. Khép lại vòng thi tháng Mười, Ban Tổ chức cùng Hội đồng Giám khảo chọn được 26 gương mặt xuất sắc bước vào Vòng Chung khảo toàn quốc.

Sức ép dồn vào ngày 14/11 tại Trường quay Điện ảnh Quân đội. Ban ngày, cả 26 thí sinh bước vào Vòng Chung khảo toàn quốc với những phần trình diễn được đầu tư về kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, trang phục và dàn dựng sân khấu. Hội đồng Giám khảo chấm điểm trực tiếp và cắt giảm đúng một nửa quân số. Chỉ 13 thí sinh có phong độ tốt nhất mới giành quyền bước vào đêm Chung kết diễn ra ngay buổi tối cùng ngày. Nhịp độ thi đấu nối tiếp nhau từ sáng đến tối buộc người hát phải biết phân phối thể lực, giữ sự tự tin trong biểu diễn và truyền tải trọn vẹn cảm xúc của tác phẩm.

Khác với những đêm nhạc chỉ ghi hình phần trao giải, mùa giải 2026 được sản xuất theo mô hình truyền hình thực tế. Máy quay theo sát các giọng ca trẻ từ phòng tập, những buổi rèn kỹ năng vượt thử thách ở hậu trường cho đến khoảnh khắc bước ra ánh đèn trường quay. Toàn bộ tư liệu về quá trình trưởng thành của thí sinh sẽ được phát hành trên truyền hình và các nền tảng số theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Ba ngôi vị cao nhất ở ba lứa tuổi

Nhằm đánh giá sát đặc điểm phát triển của giọng hát, khả năng biểu diễn và tư duy nghệ thuật ở từng giai đoạn trưởng thành, cuộc thi được chia thành ba bảng đấu theo độ tuổi. Bảng Nhi đồng dành cho các em từ 5 đến 12 tuổi. Bảng Thiếu niên gồm các thí sinh từ 13 đến 18 tuổi. Bảng Đoàn viên là nơi tranh tài của lứa tuổi từ 19 đến 30.

Tại bảng Nhi đồng, phần trình diễn ca khúc "Tiếng chim trong vườn Bác" giàu tình cảm và sâu lắng đã đưa Hoàng Bảo Như (đến từ Hưng Yên) lên ngôi vị Quán quân. Khả năng cảm thụ tác phẩm cùng phong thái tự tin trên sân khấu giúp giọng ca nhí quê Hưng Yên giành thêm tấm Huy chương Vàng Tiếng hát bảng Nhi đồng. Danh hiệu Á quân bảng đấu này thuộc về thí sinh Trần Võ Hà My đến từ TP.HCM. Vượt chặng đường xa ra Hà Nội tranh tài, đại diện phương Nam còn nhận thêm giải thưởng Ca sĩ xuất sắc nhất và tấm Huy chương Bạc Tiếng hát bảng Nhi đồng.

Ở bảng Thiếu niên, độ tuổi từ 13 đến 18 là giai đoạn giọng hát và cá tính âm nhạc có nhiều chuyển biến. Vượt qua những thí sinh có năng lực và màu sắc biểu diễn đa dạng, Thái Ngô Thế Đan đến từ Nghệ An đã bước lên bục Quán quân. Chiến thắng tại sân chơi toàn quốc trở thành cột mốc đáng nhớ trên con đường theo đuổi đam mê ca hát của đại diện xứ Nghệ. Cùng được vinh danh ở bảng Thiếu niên có Nguyễn Vũ Ngọc Linh giành danh hiệu Á quân 1 và thí sinh Bàn Thị Thu Hà đến từ tỉnh miền núi Lào Cai giành danh hiệu Á quân 2.

Sang đến bảng Đoàn viên dành cho độ tuổi trưởng thành từ 19 đến 30, Hội đồng Giám khảo đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn. Bên cạnh nền tảng thanh nhạc, người hát phải thể hiện được tư duy nghệ thuật, phong cách trình diễn, bản lĩnh sân khấu và khả năng định hình cá tính âm nhạc riêng. Chinh phục bàn giám khảo qua các vòng thi, Nguyễn Thị Hương Trà đã giành danh hiệu Quán quân bảng Đoàn viên. Hai vị trí Á quân 1 và Á quân 2 của bảng đấu này lần lượt thuộc về Nguyễn Trung Đức và Lê Nhật Long.

Ghi nhận những cá tính riêng qua giải chuyên đề và huy chương

Song song với các danh hiệu Quán quân và Á quân ở ba bảng tuổi, Ban Tổ chức đã trao bốn giải thưởng phụ nhằm ghi nhận những thí sinh tạo được thiện cảm về giọng hát, phong cách biểu diễn và sức thu hút đối với công chúng. Giải thưởng Tiếng hát được yêu thích nhất thuộc về thí sinh Trần Phương Như đến từ Hà Tĩnh. Danh hiệu Tiếng hát ấn tượng nhất được trao cho Ngô Thành Đạt đến từ Tây Ninh. Giải Ngôi sao âm nhạc thuộc về Trần Tuấn Anh đến từ Hải Phòng, còn danh hiệu Ca sĩ xuất sắc nhất gọi tên Trần Võ Hà My của TP.HCM.

Hệ thống Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Tiếng hát tại ba bảng thi cũng được trao để ghi nhận năng lực chuyên môn và nỗ lực tập luyện của từng giọng ca. Ở bảng Nhi đồng, tiếp sau tấm Huy chương Vàng của Hoàng Bảo Như và Huy chương Bạc của Trần Võ Hà My, tấm Huy chương Đồng được trao cho thí sinh Lưu Thanh Trúc. Tại bảng Thiếu niên, Trần Hà Linh giành Huy chương Vàng, hai tấm Huy chương Bạc thuộc về Trần Nguyễn Emy cùng Lục Thế Đạt, trong khi Đặng Quốc Nhật Nam nhận Huy chương Đồng. Ở bảng Đoàn viên, Nguyễn Khắc Minh giành Huy chương Vàng, Trương Việt Hoàng nhận Huy chương Bạc và Á quân 2 Lê Nhật Long nhận thêm tấm Huy chương Đồng.

Thước đo chuyên môn từ những người làm nghề

Giữ vai trò cầm cân nảy mực xuyên suốt mùa giải là Hội đồng Giám khảo quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, nhà báo và người hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn. NSND Thanh Ngoan đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Giám khảo, trực tiếp chấm chọn cùng Nhà báo Bùi Việt Cường, CEO Châu Loan và các chuyên gia nghệ thuật.

Các giám khảo đánh giá thí sinh dựa trên năng lực thanh nhạc, kỹ thuật xử lý ca khúc, khả năng cảm thụ âm nhạc, bản lĩnh sân khấu và tiềm năng phát triển lâu dài. Qua từng đợt sàng lọc từ Vòng Bán kết tháng Mười tới đêm Chung kết tháng Mười Một, các giọng ca trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ thuật ca hát, cách chọn tác phẩm vừa vặn với giọng hát và tư duy xây dựng hình ảnh cá nhân. Nhiều thí sinh đã hình thành ý thức sáng tạo nghiêm túc cùng trách nhiệm đối với từng bài hát mình mang lên sân khấu.

“Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 trở thành một sân chơi âm nhạc có ý nghĩa lâu dài đối với thế hệ trẻ. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều mang theo niềm đam mê, ước mơ và những khả năng nghệ thuật riêng. Thông qua các vòng thi được tổ chức bài bản, các em có cơ hội được thể hiện mình, học hỏi từ những người làm nghề, rèn luyện bản lĩnh và từng bước tiếp cận môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp”, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Đêm thi tối 14/11 tại số 17 Lý Nam Đế khép lại bằng những nụ cười và niềm xúc động của các thí sinh bên gia đình. Chiếc cúp Quán quân là cột mốc ghi nhận công sức tập luyện của những giọng ca trẻ trong mùa giải 2026, đồng thời đặt ra vạch xuất phát mới cho chặng đường dài học hỏi, hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam phía trước.