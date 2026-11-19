Tối 18/11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2026.

Các đại biểu và đại diện thủ khoa xuất sắc được tuyên dương dâng hương tại nhà Thái học. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy thành phố Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều đảng viên trẻ, sinh viên 5 tốt

Sau hơn 20 năm triển khai, tính đến năm 2026, Hà Nội đã tuyên dương 2.450 thủ khoa xuất sắc, trao Bằng khen của UBND thành phố.

Năm nay, Lễ tuyên dương vinh danh 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.

Trong số 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc có 47 nam, 52 nữ; 92 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường công lập và 7 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường dân lập. Có 46 thủ khoa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 61 thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội.

Kết quả học tập của các thủ khoa: 76 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (≥ 9,0/10 theo đào tạo niên chế và ≥ 3.6/4.0 theo đào tạo tín chỉ). 23 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi (≥ 8,0/10 theo đào tạo niên chế và ≥ 3.2/4.0 theo đào tạo tín chỉ).

Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương gồm các khối ngành: kỹ thuật; quản lý – văn hóa – xã hội; kinh tế; sư phạm; y – dược; lực lượng vũ trang.

Hoạt cảnh gợi nhắc lại câu nói "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của danh sĩ Thân Nhân Trung. Ảnh: Xuân Tùng

Minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trải qua hơn 70 năm kể từ ngày giải phóng, Hà Nội đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo, cũng như hội nhập quốc tế. Điều tạo nên sức sống, bản lĩnh và tầm vóc của Thủ đô không chỉ nằm ở những công trình hay thành tựu phát triển, mà trước hết nằm ở những con người tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Xuân Tùng

Biểu dương 99 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, ông Phong nhấn mạnh, thành tích mà 99 thủ khoa xuất sắc đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì rèn luyện, không ngừng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức; minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vận hội mới của Thủ đô, của dân tộc.

“Các em – những thủ khoa xuất sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến – chính là nguồn lực quý báu, là hạt nhân góp phần đưa Hà Nội và cả nước phát triển mạnh mẽ, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, ông Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hành trình của các bạn trẻ được tuyên dương dịp này chỉ là điểm khởi đầu, đồng thời bày tỏ mong muốn các thủ khoa luôn giữ cho mình trái tim trong sáng, trí tuệ không ngừng học hỏi và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

“Hãy tiếp tục dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn để trở thành công dân ưu tú, thế hệ trí thức trẻ tiên phong của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Phong bày tỏ.

Tại lễ tuyên dương, các Thủ khoa xuất sắc đã được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, tiền thưởng là 11 triệu 385 nghìn đồng, tương đương với 4,5 lần mức lương cơ bản.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cùng trao khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình tuyên dương đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa: Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long; chương trình giao lưu giữa các Thủ khoa xuất sắc với học sinh tiêu biểu trường THPT Phan Đình Phùng; lễ dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và lễ tuyên dương.