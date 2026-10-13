Vinh danh 96 nông dân xuất sắc, nhiều mô hình doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Tối 12/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: BTC

96 gương mặt tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 40 năm Đổi mới.

Nhìn lại chặng đường này, ông Đoàn nhấn mạnh sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam từ một nền sản xuất thiếu lương thực trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Trong thành tựu đó, nông dân là lực lượng trực tiếp, giữ vai trò nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo ông, 96 nông dân được vinh danh năm nay là những điển hình về tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên làm giàu và đóng góp cho cộng đồng.

"Những thành quả được tôn vinh hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam", ông Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc. Ảnh: Ban Tổ chức

Để lựa chọn 96 gương mặt tiêu biểu, Hội đồng bình chọn chung khảo đã xem xét 127 hồ sơ do Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố đề cử.

Đáng chú ý, khoảng 70 hồ sơ có doanh thu trên 5 tỷ đồng mỗi năm, trong đó nhiều mô hình đạt doanh thu 30 - 200 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn với tư duy kinh doanh và khả năng tổ chức sản xuất của người nông dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn để nông dân làm giàu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của nông dân trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về mô hình sản xuất và phương thức tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, phát triển theo chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông nghiệp.

Từ định hướng này, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và Hội Nông dân Việt Nam tập trung chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Việc cơ cấu lại sản xuất cần gắn với phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, qua đó nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân.

Bên cạnh đổi mới tư duy sản xuất, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có cơ chế và nguồn lực hỗ trợ nông dân thực chất hơn, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai và hoàn thiện các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt cần được triển khai bằng những nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm nguồn lực đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế kéo dài của nông nghiệp Việt Nam, như sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, liên kết giữa các chủ thể chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn chậm, thiếu đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp.

Đặc biệt, tình trạng "được mùa mất giá" vẫn tồn tại, cho thấy những bất cập trong tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận người dân nông thôn còn khó khăn, ô nhiễm môi trường ở một số khu vực diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh. Ảnh: BTC

Theo Phó Thủ tướng, giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cấp chính quyền, tổ chức Hội và chính người nông dân. Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đổi mới phương thức vận động, hỗ trợ hội viên bằng những mô hình cụ thể, gắn trực tiếp với lợi ích và nhu cầu sản xuất, đời sống.

Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn hiện đại, giàu đẹp, trở thành nơi đáng sống.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội triển khai hiệu quả Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Qua 14 năm tổ chức, từ 2013 đến 2026, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã vinh danh 1.052 nông dân xuất sắc và 126 hợp tác xã tiêu biểu, góp phần lan tỏa hình ảnh người nông dân năng động, sáng tạo, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và thị trường.