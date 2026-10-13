Vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Tối 12/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026).

Vinh danh những nông dân tiêu biểu trong 40 năm Đổi mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay mang chủ đề "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", đánh dấu chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Chương trình góp phần khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Từ hàng triệu gương nông dân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội đồng Chung khảo đã bình chọn 96 gương mặt tiêu biểu từ đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố để trao danh hiệu năm nay.

Các cá nhân được vinh danh đều thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu và đóng góp tích cực cho xã hội. Phần lớn các mô hình sản xuất được bình chọn hướng đến nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Ban tổ chức, khoảng 69-70 nông dân được vinh danh có doanh thu trên 5 tỷ đồng, trong đó nhiều cá nhân đạt doanh thu từ 30-200 tỷ đồng. Người cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu, sinh năm 1944, ở Cần Thơ; hai nông dân trẻ nhất là ông Trần Vinh Thuần, ở Vĩnh Long và ông Nguyễn Hữu Ngọc, ở Khánh Hòa, cùng sinh năm 1993.

Chuyển mạnh tư duy sang kinh tế nông nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng và biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xuyên suốt lịch sử dân tộc, nông dân luôn là lực lượng đông đảo, đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong 40 năm Đổi mới, nông dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một quốc gia còn thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những nước hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỷ USD. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao biểu trưng và chứng nhận cho nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và chứng nhận nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trước yêu cầu phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành triển khai hiệu quả Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường.

Trao biểu trưng và chứng nhận nông dân tiêu biểu trong liên kết và sản xuất kinh doanh. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế đột phá, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, tháo gỡ khó khăn về đất đai và tạo điều kiện hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các cấp, ngành cần khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, liên kết yếu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng đều, đồng thời giải quyết tình trạng "được mùa mất giá".

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam hướng mạnh về cơ sở, tập hợp, đoàn kết hội viên bằng những mô hình thiết thực, gắn với lợi ích của người dân. Qua đó, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.