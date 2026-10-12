Vinh danh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Lan tỏa mô hình sản xuất hiệu quả

Tối 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026”, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và 96 nông dân tiêu biểu được bình chọn qua nhiều vòng.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, chương trình năm nay có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu chặng đường 40 năm Đổi mới đất nước. Trong hành trình đó, nông nghiệp đã có bước chuyển biến lớn, từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, với đóng góp trực tiếp và quan trọng của giai cấp nông dân.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, 96 nông dân được vinh danh là những điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Họ thể hiện tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những mô hình sản xuất hiệu quả cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy của người nông dân, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang chú trọng hiệu quả kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây là hướng đi cần tiếp tục được nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Vinh danh nông dân tiêu biểu trong liên kết và sản xuất xanh.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ và khuyến khích hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, việc chuyển từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp” tiếp tục là yêu cầu quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện.

Nâng giá trị nông sản, tháo gỡ những điểm nghẽn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, trong 40 năm Đổi mới, nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nước còn thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản với kim ngạch hằng năm trên 70 tỷ USD. Cùng với sự phát triển của sản xuất, nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng khoa học, công nghệ đã hình thành, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện.

Theo Phó Thủ tướng, 96 nông dân được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần lao động, ý chí vươn lên và khát vọng đổi mới của người nông dân. Nhiều người từng đối mặt với thất bại do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường nhưng vẫn kiên trì tìm hướng đi mới để phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, để nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững hơn, cần tiếp tục giải quyết những hạn chế tồn tại trong nhiều năm qua. Đó là sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; liên kết trong sản xuất chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng đều; năng suất lao động còn thấp; tình trạng “được mùa mất giá” vẫn diễn ra. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường tại một số vùng nông thôn và những khó khăn trong đời sống người dân vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chuyển mạnh từ tư duy chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường của nông sản.

Việc cơ cấu lại sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, gắn với đầu tư hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và huy động nguồn lực hỗ trợ nông dân. Các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong sản xuất và đời sống.

Vinh danh nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết hội viên, hướng hoạt động về cơ sở và gắn hỗ trợ với lợi ích thiết thực của người dân. Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đòi hỏi sự phối hợp giữa các cấp, ngành và chính người nông dân. Trong đó, người nông dân cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nông sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới không chỉ ghi nhận những thành quả trong lao động, sản xuất mà còn lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả. Đây cũng là dịp khẳng định yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

Nhiều cá nhân được bình chọn phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong danh sách được tôn vinh, ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỷ đồng năm 2024. Ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), nuôi tôm và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, kinh doanh cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường đạt khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm. Ở nhóm sản xuất quy mô lớn, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) trồng lúa, có diện tích 224 ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa), phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái, có diện tích 128 ha.