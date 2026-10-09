Vinh danh 9 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng 9 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, diễn ra chiều 9-10, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” đã được vinh danh.

1. Ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” tặng ông Bùi Văn Khá. Ảnh: Thành Thái

Ông luôn tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa.

Ông được UBND huyện Đan Phượng (cũ) tặng Giấy khen các năm 2020, 2021, 2022, 2023; được công nhận danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023; được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích trong sản xuất, kinh doanh năm 2023 và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong sản xuất, kinh doanh năm 2025.

2. PGS.TS Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng PGS.TS Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình. Ảnh: Thành Thái

Ông là chuyên gia đầu ngành gây mê hồi sức, luôn tiên phong làm chủ, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao giúp nâng cao an toàn, giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Ông được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế các năm 2008, 2018, 2021; Thầy thuốc ưu tú năm 2010; Thầy thuốc nhân dân năm 2024; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 10 Bằng khen các năm 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2022 và 2026; Bằng khen của Trung ương Hội Cựu Chiến binh năm 2025. Công đoàn Y tế Việt Nam tặng 5 Bằng khen các năm 2020 2021, 2022, 2023, 2025; Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng 3 Bằng khen các năm 2018, 2022, 2024; UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Nam, Lai Châu tặng Bằng khen, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

3. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Anh hùng Lao động Mai Đức Chung. Ảnh: Thành Thái

Ông đã dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á và lập kỳ tích lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

Ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2025; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022, Huân chương Lao động hạng Nhì các năm 2016, 2019 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen các năm 2018, 2020, 2023, 2024; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2022.

4. Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình. Ảnh: Thành Thái

Ông luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường; đóng góp cốt lõi đưa nghề gốm Kim Lan thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông được công nhận Tài năng trẻ làng nghề thành phố Hà Nội năm 2004; Nghệ nhân Hà Nội năm 2013; Nghệ nhân làng nghề Việt Nam năm 2016; Nghệ nhân ưu tú năm 2025; có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố các năm 2011, 2013, 2015, 2021; Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017; 5 sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2021, 5 sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2022. Ông còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen và giải thưởng về sản xuất kinh doanh, bảo tồn nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới, khuyến học, khuyến tài và phát triển làng nghề.

5. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Thành Thái

Ông luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Ông được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 4 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 Bằng khen của Bộ Công an; 4 Bằng khen của Thành ủy Hà Nội và 9 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 3 lần được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố; năm 2026, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

6. PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng. Ảnh: Thành Thái

Ông luôn tiên phong đổi mới quản lý, chuyển đổi số toàn diện đóng góp cốt lõi kết nối nghiên cứu khoa học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Ông được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ các năm 2022, 2025; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen các năm 2021, 2024; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

7. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; trụ trì chùa Trấn Quốc, Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Hòa thượng Thích Thanh Nhã. Ảnh: Thành Thái

Hòa thượng luôn gương mẫu giữ gìn đạo hạnh, phụng sự đạo pháp và dân tộc, đưa chùa Trấn Quốc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Hòa thượng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2021; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2007, 2012; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen các năm 2007, 2013, 2014, 2016 và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020; Ban Điều phối Quốc gia Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tặng Bằng khen năm 2008. Hòa thượng còn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương và nhiều Bằng khen.

8. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng ông Ngô Quang Khải. Ảnh: Thành Thái

Trong quá trình tham gia quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Kéo co ngồi đền Trấn Vũ, ông có nhiều đóng góp trực tiếp, thiết thực, góp phần đưa Kéo co ngồi đền Trấn Vũ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014 và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (ngày 2-12-2015).

Năm 2014, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Bàn tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014; năm 2021 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020”; năm 2025 được UBND thành phố Hà Nội tặng Giấy chứng nhận đã có đóng góp xuất sắc cho sự thành công của Festival Thăng Long - Hà Nội.

9. Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng ông Phạm Thành Trung. Ảnh: Thành Thái

Ông đã đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập mùa mưa bão trên địa bàn Thủ đô.

Ông được công nhận Công nhân giỏi Thủ đô các năm 2016, 2018; Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và "Người tốt, việc tốt" ngành Xây dựng năm 2017; Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2020; giải Nhì Hội thi Thợ giỏi thành phố năm 2022; "Người tốt, việc" tốt cấp thành phố năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2020, 2023; Bằng khen của LĐLĐ thành phố năm 2022; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giải Nhì Hội thi Thợ giỏi Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và danh hiệu Công nhân giỏi ngành Xây dựng Hà Nội năm 2024.