Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” (Viet Nam's Best Rural Tourism Destination 2026) cho 5 điểm đến du lịch nông thôn: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nơi bảo tồn được nếp sống truyền thống của người Tày. Ảnh: Nam Nguyễn

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn năm 2026” (Vietnam's People's choice Rural Tourism Destination 2026) cho 3 điểm đến du lịch nông thôn: Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ); Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Được biết, với những nỗ lực trong hoạt động phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa và cảnh quan nông thôn, 3 trong số 5 "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” đã được UN Tourism (Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc) công nhận là Làng du lịch tốt nhất “Best Tourism Villages”, gồm có: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (2022); Làng Tân Hóa (2023); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (2025).

Du khách trải nghiệm nghề làm bánh dân gian tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim. Ảnh: Bá Thi

Trong khi đó, Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim từng lọt vào top 12 Giải thưởng ESD Okayama về phát triển bền vững do Nhật Bản tổ chức và công nhận năm 2024 nhằm ghi nhận các hoạt động về giáo dục vì sự phát triển bền vững của điểm đến. Ngoài ra, năm 2025, Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim cũng được nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN.