Vinh danh 79 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đây là lần đầu tiên Giải thưởng Phụ nữ Quân đội cấp toàn quân được tổ chức, qua đó tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân phụ nữ Quân đội; ghi nhận, động viên phụ nữ Quân đội có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, có đóng góp nổi bật trong tổ chức xây dựng, phát triển Hội Phụ nữ trong Quân đội vững mạnh; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Để ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của phụ nữ Quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chứng nhận đạt Giải thưởng Phụ nữ Quân đội đối với 15 tập thể, 64 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau như bảo đảm, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao…

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ là lực lượng quan trọng, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ của Quân đội. Ngay từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944), đã có 3 chiến sĩ nữ trong tổng số 34 chiến sĩ của Đội. Đến nay, toàn quân có gần 9 vạn hội viên phụ nữ. Điều đó cho thấy, phụ nữ Quân đội phát triển cùng với quá trình ra đời, phát triển, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta. Dù ở đâu, trên bất cứ cương vị công tác nào, phụ nữ Quân đội luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp "Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang", đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những cống hiến, thành công xuất sắc của phụ nữ Quân đội trong thời gian qua; chúc mừng 79 tập thể, cá nhân được tuyên dương dịp này. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí vượt khó, về khát vọng cống hiến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đòi hỏi toàn quân phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy sức mạnh, vai trò của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Trong đó, phụ nữ Quân đội là một bộ phận quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phụ nữ toàn quân thực hiện tốt phương châm hành động với 16 từ khóa: "Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa".

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực, tạo điều kiện để phụ nữ được cống hiến và trưởng thành.

"Cần đánh giá đúng người, giao đúng việc. Người có năng lực phải được giao nhiệm vụ tương xứng; người có triển vọng phải được đào tạo, bồi dưỡng; người có phẩm chất, năng lực và uy tín phải được mạnh dạn sử dụng. Đồng thời, phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, chính sách hậu phương Quân đội, nhất là đối với chị em ở địa bàn khó khăn, đơn vị đặc thù, để phụ nữ yên tâm công tác, vững tâm cống hiến...", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bên cạnh đó, phụ nữ Quân đội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, nghị lực, không ngại khó khăn, thử thách, không tự giới hạn mình; dám nhận nhiệm vụ mới, việc khó, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ và trưởng thành. Trong bối cảnh Quân đội đứng trước yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là cơ hội lớn để phụ nữ phát huy trí tuệ, năng lực chuyên môn và sức sáng tạo. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ; luôn tìm tòi để công việc tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm theo kịp sự phát triển, từng bước làm chủ những lĩnh vực mình có thế mạnh, đóng góp trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa Quân đội. Đồng thời, phụ nữ Quân đội cần gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; lấy phẩm chất, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín thực tế làm thước đo. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải tự giác rèn luyện, nói đi đôi với làm…

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thật tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng; tạo môi trường lành mạnh, điều kiện thuận lợi để phụ nữ Quân đội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.