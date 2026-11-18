Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu không chỉ là nâng cao doanh số mà còn phải gắn với uy tín, trách nhiệm cộng đồng và chất lượng sản phẩm.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Qua nhiều năm triển khai, chương trình “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” đã góp phần quảng bá nông sản, giống, vật tư và thiết bị phục vụ sản xuất; kết nối thương hiệu với thị trường, khuyến khích đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

72 thương hiệu, sản phẩm được vinh danh năm nay là sự ghi nhận những nỗ lực trong duy trì chất lượng, xây dựng niềm tin và khẳng định giá trị Việt Nam. Danh hiệu cũng đặt ra yêu cầu các đơn vị tiếp tục sản xuất an toàn, minh bạch nguồn gốc, ứng dụng công nghệ và hài hòa lợi ích với người nông dân.

Cùng với đó, Chương trình VARI 2026 đã lựa chọn 100 doanh nghiệp vào bảng xếp hạng TOP 100 sau gần 6 tháng khảo sát, đánh giá. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Tổng hội thực hiện, nhằm ghi nhận năng lực, uy tín và những đóng góp của doanh nghiệp đối với ngành nông nghiệp.

Trao giải cho doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp 2026.

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội, uy tín là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, được xây dựng từ năng lực thực chất, sự minh bạch và trách nhiệm. Đối với nông nghiệp, chữ tín còn góp phần củng cố liên kết sản xuất, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế ngành.

Theo ông Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực (Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam): Kết quả VARI 2026 phản ánh phạm vi dữ liệu và điều kiện khảo sát của chương trình trong năm đầu triển khai; có giá trị tham khảo, không thay thế kết luận của cơ quan quản lý nhà nước hoặc chứng nhận chuyên ngành theo quy định. Việc doanh nghiệp chưa có tên trong bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thiếu uy tín hoặc không đáp ứng các chuẩn mực chất lượng.

Bảng xếp hạng TOP 100 VARI 2026 được công bố trên website www.vari.org.vn. Ban Tổ chức lưu ý, kết quả phản ánh phạm vi dữ liệu và điều kiện khảo sát trong năm đầu triển khai, có giá trị tham khảo, không thay thế kết luận của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các chứng nhận chuyên ngành.

Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá, nâng cao chất lượng kiểm chứng dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.