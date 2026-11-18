Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026”, đồng thời công bố kết quả Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững năm 2026 (VARI 2026). Tại buổi lễ, 72 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được vinh danh và 100 doanh nghiệp được lựa chọn vào Bảng xếp hạng TOP 100 VARI 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu, thiên tai và chi phí sản xuất tiếp tục tạo sức ép đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, những thách thức này cũng cho thấy sức sáng tạo, tinh thần liên kết và ý chí vươn lên của nông dân, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Hồ Xuân Hùng, giá trị của thương hiệu hiện nay không chỉ được thể hiện qua doanh số mà còn nằm ở chữ tín, trách nhiệm với cộng đồng và khả năng tạo dựng tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.

Qua nhiều năm triển khai, chương trình “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” đã góp phần quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, nông sản, giống, vật tư và thiết bị phục vụ sản xuất; kết nối thương hiệu với thị trường, khuyến khích đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026”. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Đánh giá về 72 thương hiệu, sản phẩm được vinh danh năm nay, ông Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh, đây không chỉ là kết quả của quá trình bình chọn mà còn là những câu chuyện về sự kiên trì giữ gìn chất lượng, xây dựng niềm tin, chinh phục thị trường và khẳng định giá trị Việt Nam.

Danh hiệu được trao là sự ghi nhận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Theo đó, các thương hiệu cần tiếp tục cam kết sản xuất an toàn, minh bạch nguồn gốc, ứng dụng công nghệ, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người nông dân. Khi mỗi thương hiệu được xây dựng trên nền tảng chất lượng và trách nhiệm, uy tín của nông nghiệp Việt Nam cũng sẽ được nâng lên trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cùng với hoạt động vinh danh thương hiệu, Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững năm 2026 (Vietnam Agriculture Reputation Index 2026 - VARI 2026) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực (Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) thực hiện nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực, uy tín và đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, bên cạnh vốn, công nghệ và nhân lực, uy tín là tài sản đặc biệt mà mỗi doanh nghiệp cần xây dựng để phát triển bền vững. Uy tín không hình thành từ những lời cam kết mà được bồi đắp thông qua năng lực thực chất, sự minh bạch, trách nhiệm và niềm tin của khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn trực tiếp với sinh kế của hàng triệu nông dân và những chuỗi giá trị rộng lớn, chữ tín càng có ý nghĩa quan trọng. Một doanh nghiệp được tin cậy không chỉ tạo lợi thế cho chính mình mà còn góp phần củng cố liên kết sản xuất, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam.

Vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2026”. Ảnh; Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Ông Nguyễn Trí Ngọc kỳ vọng, VARI 2026 từng bước hình thành một kênh thông tin tham khảo có giá trị, khuyến khích doanh nghiệp coi trọng chữ tín, nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm đối với xã hội. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở bảng xếp hạng hay lễ công bố mà quan trọng hơn là góp phần lan tỏa tinh thần kinh doanh có trách nhiệm, tạo thêm cơ sở tham khảo cho đối tác, nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng khi tìm hiểu, hợp tác với doanh nghiệp nông nghiệp.

Sau gần sáu tháng triển khai khảo sát, đánh giá, chương trình đã lựa chọn 100 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí để công bố trong Bảng xếp hạng TOP 100 VARI 2026. Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng tới cung cấp kênh thông tin tham khảo về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; ghi nhận những đóng góp đối với ngành, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, sử dụng tài nguyên hợp lý, minh bạch hoạt động và tăng cường liên kết với người nông dân.

Bảng xếp hạng chính thức được công bố trên website www.vari.org.vn sau khi kết thúc chương trình công bố, phục vụ nhu cầu tra cứu của doanh nghiệp, cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân quan tâm.

Ban tổ chức cũng lưu ý, kết quả VARI 2026 phản ánh phạm vi dữ liệu và điều kiện khảo sát của chương trình trong năm đầu triển khai, có giá trị tham khảo, không thay thế kết luận của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các chứng nhận chuyên ngành theo quy định. Việc doanh nghiệp chưa có tên trong bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thiếu uy tín hoặc không đáp ứng các chuẩn mực chất lượng.

Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá, mở rộng mạng lưới phối hợp, nâng cao chất lượng kiểm chứng dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Qua đó, từng bước xây dựng nguồn thông tin tham khảo về tín nhiệm doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.