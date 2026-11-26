Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2011-2026), đồng thời tôn vinh 69 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ III.

Sáng 26/11, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2011-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) cho biết, Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 1820/QĐ-BNV ngày 31/10/2011 của Bộ Nội vụ.

Sự ra đời của Hiệp hội xuất phát từ nhu cầu duy trì và phát triển các nhóm sản xuất hữu cơ sau dự án phát triển sản xuất và thị trường nông nghiệp hữu cơ tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc. Dự án do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tổ chức ADDA của Đan Mạch triển khai trong giai đoạn 2005-2012.

Sau 15 năm hoạt động, VOAA đã phát triển với hơn 2.200 hội viên, bao gồm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bình chọn, tôn vinh các điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên phạm vi cả nước.

Theo Ban Tổ chức, từ tháng 7/2026, Hiệp hội đã gửi công văn đến UBND và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Qua đó, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 100 tập thể, cá nhân.

Quá trình bình chọn được triển khai qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, dựa trên hồ sơ đề cử của các địa phương, cơ quan chuyên môn, hiệp hội ngành hàng và hội viên. Các tiêu chí xét chọn tập trung đánh giá hiệu quả, đóng góp thực chất của từng đối tượng đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp hữu cơ.

Các tập thể, cá nhân trên cả nước có những đóng góp tiêu biểu trong nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, chương trình chú trọng các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, khả năng truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

Đối với nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, những nghiên cứu, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cùng hoạt động đào tạo và chuyển giao kỹ thuật là những căn cứ quan trọng để đánh giá.

Trong khi đó, đối với nông dân, bên cạnh hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, chương trình còn ghi nhận những đóng góp trong liên kết sản xuất, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Tại buổi lễ, 69 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ III được vinh danh và trao bằng khen. Các đại biểu được chia thành 3 đợt lên nhận khen thưởng.

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân thuộc Hiệp hội cũng được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, chương trình trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” theo Quyết định số 303/QĐ-KNC-HNBVN của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, bà Vũ Thị Hà - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” theo Quyết định số 303/QĐ-KNC-HNBVN của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam mà còn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy sản xuất hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.