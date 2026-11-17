Sự kiện là điểm nhấn khép lại đợt sinh hoạt đặc biệt hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với Đảng bộ Chính phủ, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, chất lượng của bộ máy hành chính và năng lực quản trị quốc gia tương lai được bắt đầu từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ thầy cô giáo hôm nay. Các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu là những “hạt giống đỏ” bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng chia sẻ tại chương trình

Phát biểu chào mừng tại chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng chia sẻ: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và bứt phá bằng khoa học công nghệ, vai trò của người thầy càng mang tầm vóc chiến lược. Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi sau vài giây, công nghệ cung cấp dữ liệu nhưng chỉ có người thầy mới khơi gợi tư duy đặt câu hỏi, rèn giũa phương pháp luận khoa học và giữ gìn giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Vinh danh 60 gương mặt tiêu biểu

Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 gương mặt xuất sắc nhất

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở – Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá” trong đó có 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026.

Đây là những giảng viên trẻ ưu tú không chỉ vững vàng chuyên môn, sở hữu nhiều công trình công bố quốc tế mà còn tiên phong đưa hơi thở thực tiễn của cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo vào từng tiết học. Họ là những người anh, người chị đi trước chuẩn mực, bản lĩnh trên không gian số và luôn khơi mở tư duy phản biện cho sinh viên.

Tiếp đến là 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026. Quán triệt quan điểm danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là những gạch đầu dòng cho đẹp hồ sơ mà là thước đo thực chất về năng lực cạnh tranh và bản lĩnh thích ứng, 33 sinh viên được vinh danh đã chứng minh sự phát triển toàn diện: kết hợp chặt chẽ giữa “Đạo đức tốt” với “Hội nhập tốt”; “Học tập tốt” gắn với làm chủ công nghệ mới, chuyển hóa lý thuyết thành giải pháp ứng dụng; và “Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt” vì cộng đồng.

Lễ Tuyên dương và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ.