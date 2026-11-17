Chiều 17/11, tại Hà Nội, 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) đã trình bày các sáng kiến trước hội đồng đánh giá.

Các doanh nghiệp đến từ ba lĩnh vực chế biến nông sản, chế biến gỗ - giấy, dệt may - da giày, giới thiệu những sáng kiến kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh.

Kết quả chung cuộc, Công ty TNHH IMITI giành giải Quán quân với sáng kiến kết nối 46 máy móc, thiết bị sản xuất bằng công nghệ IoT, đưa dữ liệu năng lượng, hiệu suất thiết bị tổng thể và truy xuất nguồn gốc vào hệ thống quản trị.

Công ty TNHH IMITI xuất sắc giành giải Quán quân.

Giải pháp giúp doanh nghiệp nhận diện tình trạng lãng phí năng lượng, xác định thời gian máy ngừng hoạt động và chuẩn bị hồ sơ truy xuất nguồn gốc phục vụ đánh giá theo yêu cầu của EUDR (Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu) và FSC (Hội đồng Quản lý rừng). Sáng kiến đặt mục tiêu giảm 5% mức tiêu thụ năng lượng và tăng 10% OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể).

Hai giải Á quân thuộc về Công ty CP Hồ tiêu Việt (Vipep) với sáng kiến quản trị nhãn sản phẩm thông minh để giảm lãng phí bao bì và Công ty CP Thực phẩm và Nước giải khát Green Food với giải pháp theo dõi hiệu quả từng dây chuyền bằng bảng điều khiển “Sản xuất xanh”.

Ba giải Quý quân được trao cho Công ty CP Tân Vĩnh Cửu - Long Bình với sáng kiến số hóa hồ sơ và truy xuất nguồn gốc gỗ; Công ty CP Nghiên cứu Sản xuất và Phát triển Sợi Eco với giải pháp số hóa quản lý vận hành xanh trong sản xuất sợi; Công ty CP Green Vines với sáng kiến tối ưu việc sử dụng năng lượng trong quy trình sấy xơ dừa.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp giành Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026.

Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng danh dự cho Công ty CP Giày Thăng Long (Thăng Long Shoes), ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong tiếp cận chuyển đổi kép, xác định các ưu tiên và xây dựng kế hoạch hành động với sự hỗ trợ từ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép (Twin Transition Hub).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho rằng, những sáng kiến được giới thiệu thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, thực hành sản xuất xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Theo ông Trung, chuyển đổi kép là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và chung tay của toàn bộ hệ sinh thái. Thành công không chỉ được đo bằng mức độ ứng dụng công nghệ hay cải thiện các chỉ số môi trường, mà còn ở khả năng tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giải thưởng được triển khai trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép 2026-2027 do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác Đức và quốc tế thực hiện.

Theo định hướng chương trình, doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Twin Transition Hub, gồm tư vấn trực tiếp, xây dựng kế hoạch hành động và thí điểm giải pháp chuyển đổi kép, từng bước đưa các sáng kiến tiềm năng vào triển khai thực tế.