Vinh danh 5 tập thể, 12 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

5 tập thể xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Tối 16/10, tại Hà Nội, 5 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026; 32 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả phát triển có ý nghĩa quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, xác định phụ nữ là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 theo hướng thiết thực, gắn kết và hỗ trợ các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Tại chương trình, 5 tập thể có thành tích xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Ở hạng mục cá nhân, 12 phụ nữ tiêu biểu được vinh danh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nghiên cứu khoa học.

Nổi bật trong số này là PGS. TS Nguyễn Thị Hiệp, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Bà có 136 bài báo khoa học và 7 bằng sáng chế, với các nghiên cứu hướng đến phát triển giải pháp, sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ những nguyên liệu gần gũi.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai cho 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số khoảng 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Cũng tại chương trình, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 được phát động với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Cuộc thi hướng đến thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các mô hình kinh doanh tiêu biểu do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.