Vinh danh 5 tập thể, 12 cá nhân giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới; đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Chương trình nghệ thuật mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kể từ năm 2002 đến nay đã có 110 tập thể và 218 cá nhân được vinh danh.

Các tập thể, cá nhân được đề xuất xét trao giải thưởng đều là những điển hình có nhiều thành tích nổi bật với nhiều công trình và sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển cộng đồng và tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt trong giai đoạn mới hiện nay. Năm nay, Trung ương Hội LHPN Việt Nam vinh danh 5 tập thể, 12 cá nhân giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh kỷ niệm cùng các cán bộ Hội LHPN Việt Nam.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất 30 năm.

Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 5 tập thể.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, trải qua 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương và địa phương; sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức Quốc tế và toàn xã hội, Hội LHPN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội

Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

12 cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

Theo bà Lê Thị Thủy, trong công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chính từ sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ, những việc làm bình dị mà cao quý, các chị đã góp phần củng cố niềm tin của hội viên phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ.

Vinh danh các cán bộ Hội có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2.

"Tôi tin tưởng những tấm gương được tôn vinh không chỉ tỏa sáng hôm nay mà tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiên phong đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm và đóng góp của mình lan tỏa, nhân lên những cách làm hay, những giá trị tốt đẹp; truyền cảm hứng, khơi dậy ý chítự lực, tự cường, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ để ngày càng có nhiều hơn phụ nữ cùng tiến bộ, cùng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam và đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", bà Lê Thị Thủy bày tỏ.

32 cán bộ Hội vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.

Danh sách tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2

5 tập thể nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

1. Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương.

2. Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên

4. Hội nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên

5. Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

12 cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

1. Bà Chu Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền, Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học trường THPT Chuyên khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Thị Hương, Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

5. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh.

6. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP Hải Phòng.

7. Vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

8. PGS.TS, Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng khoa Dược học, trường Đại học Y dược Hải Phòng.

9. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

10. Bà Đỗ Thị Hương Trà, Giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa - Sinh, Trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng.

11. Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

12. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

32 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2

1. Bà Trương Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

2. Thượng tá Dương Thị Bé, Phó Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

3. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

4. Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long

5. Bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Bắc Ninh

6. Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

7. Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP, Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP Đồng Nai

8. Trung tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La

9. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

10. Bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN TP Đồng Nai

11. Bà Lê Thị Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

12. Bà Lâm Phương Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

14. Bà Nguyễn Thị Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

15. Bà Biện Mỹ Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh

17. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

18. Bà Đặng Thanh Như, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phụ trách Bộ phận Gia đình – Xã hội, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

19. Bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI

20. Bà Lê Thị Phúc, Chuyên viên chính Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam

21. Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

22. Bà Lê Thu Sa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng

23. Bà Trịnh Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hồ Chí Minh

24. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

25. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI

26. Bà Hoàng Anh Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội LHPN Việt Nam

27. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai

28. Bà Vũ Thị Thanh Thúy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng

29. Bà Nguyễn Thụy Nhã Trúc, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

30. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

31. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

32. Bà Nguyễn Ngọc Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận