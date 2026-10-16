Vinh danh 5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Tôn vinh các tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: TUẤN ANH)

Tới dự, có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: TUẤN ANH)

“Chương trình hôm nay không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp, thành tựu đã được khẳng định, mà còn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, phụ nữ là chủ thể, nguồn lực, là một trong những động lực quan trọng của phát triển. Chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai.

Đồng chí nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Tinh thần là phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả từ những động lực phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TUẤN ANH)

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí. Việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ. Cần xác định trao giải, tôn vinh chỉ là phần ngọn; xây dựng nền tảng và tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp mới là phần gốc, phần quan trọng.

Đối với chị em phụ nữ, với tư cách là chủ thể khởi nghiệp, việc phát huy nội lực, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên cùng với tri thức, bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần học hỏi và trách nhiệm sẽ là nhân tố quyết định đối với thành công trong khởi nghiệp.

Đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý, đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của hội viên phụ nữ làm thước đo; kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai tặng các cán bộ Hội tiêu biểu. (Ảnh: TUẤN ANH)

Các bộ, ngành giải quyết điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng; đặc biệt quan tâm phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức, doanh nhân; tạo cơ hội phát triển thực chất, bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan phụ nữ và bình đẳng giới; bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học-công nghệ và an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Gia Túc tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần dệt thêu cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử của 11 bộ; hai tổ chức chính trị-xã hội; 15 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; hai đại học quốc gia. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 trao tặng 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tặng các cá nhân. (Ảnh: TUẤN ANH)

Bên cạnh đó, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với thông điệp trọng tâm “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Điểm mới của cuộc thi là lần đầu tiên, Ban tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan Cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.