Sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026.

Ban tổ chức vinh danh tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi được Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phát động ngày 16/7, thu hút 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình.

Trải qua nhiều vòng xét tuyển, 42 tác phẩm xuất sắc được trao giải, chia đều cho hai hạng mục phát thanh và truyền hình, với tổng giá trị giải thưởng 314 triệu đồng.

42 tác phẩm được vinh danh đã khắc họa chân thực hình ảnh những cán bộ y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm trong công tác phòng bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ: "Phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững".

Theo bà Hương, thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng đôi khi lại là những điều ít được nhìn thấy nhất: Những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ nhờ vaccine và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Đó là những chiến công thầm lặng, không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật nhưng tạo nên nền tảng bình yên cho xã hội.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban tổ chức, trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 23 địa phương đoạt giải, tương đương gần 80%.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6% tổng số giải cho thấy vai trò nòng cốt của tuyến y tế dự phòng trong công tác truyền thông phòng bệnh.

Cuộc thi tiếp tục lan tỏa thông điệp về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng bệnh, thúc đẩy mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.