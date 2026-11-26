Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; thành viên Hội đồng Giám khảo; đại diện đơn vị đồng hành - Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu ; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cùng đông đảo sinh viên và phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông.

Cuộc thi được phát động từ ngày 16/7/2026, mang thông điệp “Chung tay phòng bệnh – Vững mạnh cộng đồng”. Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ đến từ 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Trải qua 4 bước đánh giá gồm sàng lọc kỹ thuật, chấm sơ khảo, bình chọn trực tuyến và chấm chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 99 tác phẩm xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến và vòng chung khảo, gồm 47 tác phẩm phát thanh và 52 tác phẩm truyền hình.

Đáng chú ý, từ ngày 15/10 đến 31/10/2026, cổng bình chọn trực tuyến tại địa chỉ guongsangphongbenh2026.vn thu hút hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ hợp lệ từ cộng đồng. Kết quả bình chọn trực tuyến chiếm 20% tổng điểm xét giải, kết hợp với 80% điểm đánh giá chuyên môn.

Chung cuộc, Ban Tổ chức lựa chọn 42 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, với tổng giá trị giải thưởng 314 triệu đồng, chia đều cho hai hạng mục phát thanh và truyền hình, mỗi hạng mục có 21 giải.

Tôn vinh những đóng góp thầm lặng trong công tác phòng bệnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, biểu dương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Theo Thứ trưởng, các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Qua đó, cuộc thi góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của y đức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng hoa và Kỷ niệm chương Hội đồng Giám khảo Cuộc thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

“Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng lại chính là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vắc xin và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Những chiến công thầm lặng ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật, nhưng lại là nền tảng bình yên cho cả xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết cuộc thi, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo vòng chung khảo, cho biết 23/29 tỉnh, thành phố có tác phẩm vào vòng chung khảo đều có tác phẩm đoạt giải, đạt tỷ lệ gần 80%.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Vòng Chung khảo phát biểu tại buổi lễ.

Trong tổng số 42 giải thưởng, tuyến y tế dự phòng, chủ yếu là các CDC tỉnh, thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt khi giành 33 giải, chiếm 78,6%. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm xuất sắc đến từ các trạm y tế xã, bệnh viện, học viện và cơ sở bảo trợ xã hội.

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề. Kết quả không chỉ ghi nhận sự đầu tư, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả mà còn thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương đối với công tác truyền thông phòng bệnh.

Lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh đến cộng đồng

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo đại diện Long Châu, việc đồng hành cùng cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tinh thần chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với mạng lưới khoảng 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng và hơn 22.000 nhân sự y tế trên cả nước, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan chuyên môn đưa thông tin chính thống về phòng bệnh, tư vấn sức khỏe và dịch vụ tiêm chủng đến gần hơn với người dân.

Ông Vũ Mạnh Cường tặng hoa và Kỷ niệm chương cho đơn vị đồng hành cuộc thi.

Sau cuộc thi, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp truyền thông, giới thiệu các tác phẩm đoạt giải trên nền tảng của hệ thống, góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về công tác phòng bệnh, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời triển khai Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thông qua những câu chuyện chân thực và tấm gương tiêu biểu từ thực tiễn, cuộc thi góp phần khẳng định vai trò của công tác phòng bệnh, khuyến khích mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sau lễ trao giải, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và hệ thống CDC các tỉnh, thành phố tổ chức phát sóng, phổ biến rộng rãi 42 tác phẩm đoạt giải. Qua đó, phát huy hiệu quả các sản phẩm truyền thông trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân trong công tác phòng bệnh.