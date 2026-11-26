Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành Y tế đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thi hành Luật Phòng bệnh (Luật số 114/2025/QH15, hiệu lực từ ngày 1.7.2026) và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh (27.12.2026) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Phát động từ ngày 16.7.2026, cuộc thi mang thông điệp mạnh mẽ: “Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng”. Sau hơn 4 tháng triển khai trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình. Qua các bước đánh giá chặt chẽ, Hội đồng Giám khảo Vòng Sơ khảo đã chọn 99 tác phẩm xuất sắc nhất (47 tác phẩm phát thanh, 52 tác phẩm truyền hình) vào Vòng Bình chọn trực tuyến và vòng Chung khảo.

Từ ngày 15.10 đến 31.10, cổng bình chọn thu hút hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ từ cộng đồng. Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm tiêu biểu nhất để vinh danh (21 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình) với tổng giá trị giải thưởng 314.000.000 đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của y đức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng bệnh.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương Vũ Mạnh Cường trao giải Nhì cho các tác giả

Thứ trưởng nhấn mạnh, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh không chỉ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

“Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng lại chính là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vắc xin và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Những chiến công thầm lặng ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật, nhưng lại là nền tảng bình yên cho cả xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết cuộc thi, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Vòng Chung khảo cho biết: 23/29 tỉnh, thành phố vào Vòng Chung khảo đều có tác phẩm đoạt giải. Tuyến y tế dự phòng (CDC các tỉnh, thành phố) khẳng định vai trò trụ cột với 33/42 giải thưởng, còn lại là tác phẩm đến từ trạm y tế xã, bệnh viện, học viện và cơ sở bảo trợ xã hội.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả

“Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Kết quả Cuộc thi không chỉ ghi nhận sự đầu tư, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả mà còn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương đối với công tác truyền thông phòng bệnh”, ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Sau cuộc thi, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp truyền thông, giới thiệu các tác phẩm đoạt giải trên nền tảng của hệ thống, góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về công tác phòng bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và đồng hành bền bỉ cùng mỗi người dân, gia đình trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.