Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao giải Nhất cho các tác giả. (Ảnh: BTC cung cấp)

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cuộc thi được phát động từ ngày 16/7/2026 với thông điệp “Chung tay phòng bệnh-Vững mạnh cộng đồng”, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng bệnh, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của y tế dự phòng.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban tổ chức tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ đến từ 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình. Qua các vòng đánh giá, 99 tác phẩm được lựa chọn vào vòng bình chọn trực tuyến và chung khảo.

Đáng chú ý, từ ngày 15/10 đến 31/10, cổng bình chọn trực tuyến của cuộc thi ghi nhận hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ hợp lệ. Kết quả bình chọn của cộng đồng chiếm 20% tổng điểm xét giải, kết hợp với 80% điểm đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo.

Chung cuộc, Ban tổ chức lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc để trao giải, chia đều cho hai hạng mục phát thanh và truyền hình, mỗi hạng mục 21 giải. Tổng giá trị giải thưởng là 314 triệu đồng, gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Theo Thứ trưởng, các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thông qua những câu chuyện từ thực tiễn, các tác phẩm góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của y đức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng bệnh.

Nhiều tấm gương tiêu biểu được khắc họa trong các tác phẩm, như bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó với vùng đại ngàn Phú Lý (Đồng Nai); anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, mang vaccine đến vùng cao Nánh Nghê. Một mô hình đáng chú ý là “Tủ vaccine lưu động” tại xã Lộc Quang, góp phần nâng tỷ lệ tiêm chủng từ 50% lên 90%.

Các tác phẩm cũng phản ánh hoạt động phòng, chống sốt rét tại Yok Đôn, Trà Linh; những chuyến tàu y tế ra đảo Ngọc Vừng và hoạt động kết nối điều trị viêm gan B, C của CDC Hưng Yên.

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của công tác phòng bệnh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, Thứ trưởng cho rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

“Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng lại chính là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vaccine và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Những chiến công thầm lặng ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật, nhưng lại là nền tảng bình yên cho cả xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm vào vòng chung khảo, 23 địa phương có tác phẩm đoạt giải, đạt tỷ lệ gần 80%. Đáng chú ý, các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng, chủ yếu là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố, giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6%. Các tác phẩm còn lại đến từ trạm y tế xã, bệnh viện, học viện và cơ sở bảo trợ xã hội.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện Luật Phòng bệnh (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả. (Ảnh: BTC cung cấp)

Sau lễ trao giải, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan và hệ thống CDC các tỉnh, thành phố tổ chức phát sóng, phổ biến rộng rãi 42 tác phẩm đoạt giải. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị của các sản phẩm truyền thông trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân trong công tác phòng bệnh.