Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà sáng tạo.

GS. VS. TSKH. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, GS. VS. TSKH. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trải qua 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định uy tín, vị thế là một trong những giải thưởng hàng đầu của giới trí thức nước nhà.

Giải thưởng không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc mà còn thể hiện vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, lực lượng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của dân tộc, đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển đất nước.

Theo GS. VS. TSKH. Châu Văn Minh, mùa giải năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự lan tỏa sâu rộng và chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao. Ban Tổ chức đã xét chọn, quyết định vinh danh 42 công trình khoa học tiêu biểu có giá trị thực tiễn cao; đồng thời khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phổ biến Giải thưởng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giải .

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả đoạt giải cao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tác giả trẻ trong độ tuổi Đoàn, nhằm ghi nhận đóng góp cho phong trào lao động sáng tạo và khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học.

Năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 83 công trình tham dự, thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí - tự động hóa (16 công trình); công nghệ vật liệu (14 công trình); công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông (12 công trình); sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (24 công trình); công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (7 công trình); công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới (10 công trình).

Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho 42 công trình, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao Giải Nhì tác giả, nhóm tác giải.

Quang cảnh lễ trao giải cho tác giả, nhóm tác giả.

Các công trình được vinh danh năm nay thể hiện sự đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu, từ cơ khí, tự động hóa, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin đến nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Nhiều nghiên cứu hướng tới giải quyết những yêu cầu thực tiễn trong sản xuất, đời sống và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thành công của Giải thưởng trong ba thập kỷ qua có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, đưa các kết quả khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, giải thưởng năm 2026 tập trung vào sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm: Cơ khí tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

6 công trình đoạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025

1. Lĩnh vực Cơ khí - tự động hóa

Công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của Đại tá. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông

Công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của Trung tá. TS. Trần Tiến Hải và các cộng sự, Viện Hàng không vũ trụ Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

3. Lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

Công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) - Granite tiết kiệm năng lượng” của CN.VS. GS. TSDD. AHLĐ. Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự, Công ty CP Gốm Đất Việt.

4. Lĩnh vực Công nghệ vật liệu

Công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” của KS. Lương Ngọc Anh và các cộng sự, Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T.

5. Lĩnh vực Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên

-Công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của TS. Lê Văn Tri và các cộng sự, Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường.

-Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của CN. Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự, Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long.