Vinh danh 40 an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2026

Hội thi góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất, đồng thời lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn Tổng công ty.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại bế mạc hội thi. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

*Nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn

Hội thi ATVSV giỏi EVNNPT năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Chủ động nhận diện – Trung thực lên tiếng – Trách nhiệm đến cùng”, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị.

Hội thi có sự tham gia của 40 ATVSV được lựa chọn từ 4 Công ty Truyền tải điện trực thuộc EVNNPT (mỗi đơn vị cử 10 thí sinh).

Các thí sinh trải qua phần thi tập thể và phần thi cá nhân. Ở phần thi tập thể, các đội giới thiệu về đơn vị, tuyên truyền những kết quả, mô hình và cách làm hiệu quả trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng cháy, chữa cháy và xây dựng văn hóa an toàn bằng các hình thức thể hiện sáng tạo, phù hợp. Phần thi cá nhân gồm ba vòng: lý thuyết, thực hành và vấn đáp trực tiếp.

Phát biểu bế mạc Hội thi, ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đánh giá các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu tổng kết. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Ở phần thi lý thuyết, kết quả của các thí sinh tương đối đồng đều, với điểm bình quân đạt 29,67/30 điểm và có 27/40 thí sinh trả lời đúng toàn bộ 100 câu hỏi. Đối với phần thi thực hành, các thí sinh cơ bản thực hiện tốt kỹ năng rải vòi, lắp lăng chữa cháy và sử dụng bình bột dập lửa. Phần thi vấn đáp là nội dung quan trọng, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc quy định mà còn phải có khả năng nhận diện mối nguy, phân tích rủi ro, đề xuất biện pháp phòng ngừa và vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất. Đây cũng là nội dung thể hiện rõ năng lực và bản lĩnh của mỗi an toàn vệ sinh viên.

Thông qua Hội thi, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến mong muốn mỗi thí sinh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, chủ động học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Quan trọng hơn, mỗi an toàn vệ sinh viên cần thực sự là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, chủ động phát hiện nguy cơ, mạnh dạn lên tiếng và theo đuổi đến cùng việc khắc phục các vấn đề mất an toàn.

*Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ tại tại Hội thi, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung chúc mừng các đội thi, thí sinh đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT nhấn mạnh: Đối với EVNNPT, công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải đòi hỏi người lao động phải tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về an toàn. Việc nhận diện kịp thời nguy cơ, ngăn chặn hành vi không bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa rủi ro có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, cũng như bảo đảm an toàn cho thiết bị và hệ thống truyền tải điện.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT nhấn mạnh vai trò của đội ngũ ATVSV trong tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở người lao động chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động; phát hiện, phản ánh nguy cơ mất an toàn và kiến nghị biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Ông đề nghị các thí sinh tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng sau Hội thi, tích cực chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; các đơn vị quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, tạo điều kiện để mạng lưới ATVSV hoạt động thực chất, hiệu quả, đồng thời theo dõi và xử lý kịp thời các kiến nghị về an toàn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi ATVSV giỏi EVNNPT năm 2026. Trong đó, 40 ATVSV được vinh danh, ghi nhận sự nỗ lực trong quá trình chuẩn bị, rèn luyện và thể hiện kiến thức, kỹ năng tại Hội thi.

Ban Tổ chức trao chứng nhân ATVSV giỏi cho các cá nhân thuộc Công ty Truyền tải điện 1. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Ở nội dung cá nhân Ban Tổ chức đã trao: Giải Nhất: anh Trần Xuân Giang (PTC1). Giải Nhì: anh Trần Đình Lương (PTC1) và chị Trần Thị Thu Thanh (PTC2). Giải Ba: anh Trần Văn Dược (PTC1), anh Hoàng Hải Nam (PTC1), anh Nguyễn Đình Kha (PTC3). Giải Khuyến khích: anh Nguyễn Hữu Khoan (PTC1), anh Trần Duy Quang (PTC1), anh Lê Đình Cường (PTC1) và anh Trần Hữu Nhất Linh (PTC3). Ban Tổ chức cũng trao giải chuyên đề Nhận diện mối nguy xuất sắc cho anh Trần Xuân Giang (PTC1).

Ở nội dung tập thể, Công ty Truyền tải điện 1 đạt giải Nhất toàn đoàn; Công ty Truyền tải điện 2 đạt giải Nhì; Công ty Truyền tải điện 3 đạt giải Ba, Công ty Truyền tải điện 4 đạt giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao giải “Lan tỏa văn hóa an toàn” cho Công ty Truyền tải điện 3

Kết quả Hội thi là sự ghi nhận đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật, đồng thời khuyến khích đội ngũ ATVSV tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Những kiến thức, kỹ năng được củng cố qua Hội thi cần được vận dụng vào thực tiễn, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn trong mỗi đơn vị.

Hội thi khép lại, nhưng thông điệp “Chủ động nhận diện – Trung thực lên tiếng – Trách nhiệm đến cùng” cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng hành động hằng ngày của mỗi người lao động và đội ngũ ATVSV. Qua đó, EVNNPT từng bước xây dựng văn hóa an toàn bền vững, bảo vệ người lao động và góp phần bảo đảm hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định.