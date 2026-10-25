Vinh danh 37 trường học điển hình và hơn 4.300 chuyên gia giáo dục sáng tạo

Ngày hội Vinh danh Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam 2026 - 2027 tôn vinh các cá nhân, tập thể trường học trong đổi mới phương pháp dạy học và quản trị.

Chiều 25/10, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Ngày hội Vinh danh Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam 2026 - 2027 diễn ra với sự tham gia của các nhà giáo, cán bộ quản lý, chuyên gia và đại diện các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ.

Lễ vinh danh ghi nhận nỗ lực của các nhà giáo, cán bộ quản lý và nhà trường trong đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực số và cải tiến công tác quản trị. Hoạt động hướng đến khuyến khích các cơ sở giáo dục tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng sáng kiến phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Danh hiệu Trường học điển hình dành cho các cơ sở giáo dục tiên phong ứng dụng hiệu quả công nghệ, giải pháp của Microsoft vào giảng dạy, học tập và quản trị. TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng cơ sở giáo dục được vinh danh nhiều nhất với 8 trường từ tiểu học đến đại học, TP Hà Nội có 6 trường, Đồng Nai có 5 trường và TP Đà Nẵng có 4.

Các chuyên gia giáo dục sáng tạo được ghi nhận với những sáng kiến ứng dụng công nghệ, góp phần phát triển năng lực số và lan tỏa văn hóa đổi mới trong cộng đồng giáo dục

ThS Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển Đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), bày tỏ mong muốn mỗi trường học điển hình trở thành nơi giáo viên, cán bộ quản lý được học hỏi, đồng thời luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm.

Theo đó, khi tri thức được chia sẻ, danh hiệu không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận mà còn tạo sức lan tỏa trong hệ thống giáo dục. Đây cũng là định hướng thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái giáo dục số lấy người học làm trung tâm, đổi mới sáng tạo trong nhà trường và phát triển năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ nhà giáo.

Triển lãm Giáo dục & Công nghệ thu hút sự quan tâm của nhiều thầy cô giáo với các trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy - học.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có triển lãm Giáo dục & Công nghệ giới thiệu các sản phẩm, giải pháp phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Người tham dự có cơ hội trải nghiệm kính thực tế ảo, tìm hiểu cách thiết kế hoạt động dạy học trên màn hình tương tác và trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế.

Chuỗi hội thảo chuyên đề là hoạt động thu hút nhiều giáo viên, CBQL quan tâm. Nội dung tập trung vào AI, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển năng lực cho giáo viên, học sinh. Với chủ đề “Bring Your Class To Our Class - Share Your Practice, Inspire Every Classroom”, chương trình được tổ chức theo mô hình học tập cộng đồng, gồm ba không gian: LEAD - Lãnh đạo thay đổi; TEACH - Dạy học đáp ứng; CREATE - Học sinh kiến tạo.

Các phiên thảo luận khuyến khích người tham dự chia sẻ kinh nghiệm, đặt câu hỏi và cùng điều chỉnh giải pháp theo từng bối cảnh giáo dục, hướng đến khả năng áp dụng sau hội thảo.

Microsoft Elevate for Educators là chương trình toàn cầu của Microsoft, kết nối nhà giáo và lãnh đạo nhà trường với cộng đồng chuyên môn, tài nguyên phát triển nghề nghiệp và các lộ trình đào tạo, chứng nhận nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Chương trình tạo cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp và chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ tích hợp công nghệ vào giảng dạy và học tập một cách hiệu quả, có trách nhiệm.

Ngày hội do Tổ chức Giáo dục InterEdu tổ chức, với sự đồng hành, hỗ trợ và phối hợp đăng cai của Hệ thống Giáo dục Sky-Line và Đại học Duy Tân.