Vinh danh 34 tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa Thủ đô

Trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cho 34 tác phẩm báo chí xuất sắc tại Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Trong đó, 21 tác phẩm ảnh báo chí được gửi dự thi.

Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải lựa chọn 34 tác phẩm để trao thưởng, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Hai cơ quan báo chí được trao giải đồng hạng xuất sắc là Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Các tác phẩm dự thi phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa Thăng Long – Hà Nội, từ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa ứng xử, gia đình, cộng đồng đến quy hoạch, kiến trúc, không gian văn hóa đô thị, làng nghề, ẩm thực và phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhiều tác phẩm đặt vấn đề bảo tồn di sản trong mối quan hệ với phát triển đô thị, phát huy bản sắc văn hóa gắn với sức sáng tạo của thế hệ trẻ, đồng thời đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Một số tác phẩm tiêu biểu như loạt bài “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Thủ đô Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai”, “Để ẩm thực trở thành ‘đại sứ văn hóa’ Thủ đô” đã tiếp cận những vấn đề dài hạn trong phát triển thành phố từ góc nhìn văn hóa.

Qua 9 lần tổ chức, mùa giải năm nay gợi mở nhiều giải pháp đột phá, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển Thủ đô.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, đề tài văn hóa Hà Nội không chỉ dừng ở di tích, lễ hội hay nếp sống truyền thống mà còn mở rộng sang các vấn đề của đô thị hiện đại, từ tổ chức không gian công cộng đến ứng xử trên môi trường số.

Các tác phẩm cũng đề xuất giải pháp nhằm đưa giá trị văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng thành quả phát triển.

Về hình thức, báo điện tử phát huy lợi thế đa phương tiện, đổi mới cách thể hiện và tiếp cận công chúng; tác phẩm truyền hình được đầu tư về hình ảnh, hiện trường; báo in thể hiện sự chỉn chu trong nội dung và hình thức. Số lượng ảnh báo chí dự thi đạt mức cao nhất kể từ khi giải được tổ chức.

Kết quả mùa giải lần thứ IX tiếp tục cung cấp những góc nhìn từ thực tiễn, đồng thời đặt ra yêu cầu để báo chí đi sâu hơn vào các vấn đề về bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng hệ giá trị văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo thông tin tại lễ trao giải, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ kế thừa kết quả các mùa giải trước để chuẩn bị tổ chức Giải Báo chí chung của thành phố từ năm 2027.