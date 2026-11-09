Vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu vượt khó bám trường, bám lớp

Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Các thầy, cô giáo chia sẻ tâm tư về hành trình bám trường, bám lớp.

Có mặt tại lễ tuyên dương vào tối 9/11 tại Thủ đô, cô giáo Lỷ Móc Làu (dân tộc Sán Chỉ), kiêm nhiệm thêm vai trò Bí thư Đoàn thanh niên Trường Mầm non Hải Sơn (Quảng Ninh) chia sẻ: "Ngôi trường nằm trên chính mảnh đất quê hương tôi, với 91% dân cư là đồng bào Dao, Sán Chỉ, đời sống còn nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa gửi con cho ông bà.

Mỗi ngày lên lớp, tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi giờ học của các con không bị gượng ép hay khô khan. Tôi chủ động đổi mới phương pháp, áp dụng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Montessori, STEM hay ứng dụng công nghệ (AI), đồng thời tận dụng những nguyên vật liệu tự nhiên, đồ tái chế ở địa phương để làm đồ dùng dạy học vừa tiết kiệm lại gần gũi. Tôi lồng ghép các trò chơi vận động, âm nhạc đa văn hóa, kể chuyện sáng tạo và đặc biệt là kiên trì tăng cường tiếng Việt cho các con trong mọi hoạt động".

Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm "bám bản" dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi, họ là những cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Còn với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Vân Nhi, công tác tại Trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, TP Huế, hành trình bám trường, bám lớp gian nan với hơn 120km cả đi lẫn về, vượt qua con đèo Pê Ke hiểm trở, luôn rình rập nỗi lo sạt lở những ngày giông bão.

"Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, trở về dạy dỗ chính những đứa trẻ vùng cao, tôi thấu hiểu sâu sắc những thiếu thốn và thiệt thòi mà các em đang mang. Tôi vẫn thường tâm tình với học trò rằng: Tri thức có thể không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng học tập chắc chắn là chiếc chìa khóa nhanh nhất, bền vững nhất để các em mở tung cánh cửa nghèo khó, tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia", cô giáo Nhi chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, cô giáo trẻ luôn nỗ lực đưa hơi thở của thời đại vào giáo án Văn học. Nỗ lực ứng dụng năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy tạo cầu nối để những đứa trẻ vùng biên giới được tiếp cận với văn minh hiện đại, mở rộng nhãn quan và sẵn sàng tâm thế hội nhập.

Vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô giáo năm 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: "Trong những gương thầy cô có mặt hôm nay, có thầy cô đã gắn bó với nghề gần ba thập kỷ; có những cô giáo trẻ đang từng ngày tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực đổi mới cách dạy để học sinh dễ hiểu, ham học hơn.

Nhiều thầy cô trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng theo học, tiếp nối công việc của những thầy cô đã dìu dắt mình. Và có thầy cô kiên trì học tiếng của đồng bào để gần gũi hơn với học sinh, cùng phụ huynh chăm lo việc học cho các em. Sự tôn vinh hôm nay cũng là lời tri ân gửi tới những đồng nghiệp đang cùng các thầy cô lặng lẽ cống hiến ở các trường, điểm trường trên cả nước".

34 giáo viên tuyên dương năm nay được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.