Vinh danh 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Các thầy cô đại diện cho nhiều cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong số này, 70 nhà giáo tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, những nhà giáo được vinh danh không chỉ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu mà còn tạo ra những chuyển biến thiết thực đối với người học. Đó là giáo viên mầm non vượt khó, đổi mới phương pháp chăm sóc trẻ; giáo viên phổ thông tận tụy hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM và bồi dưỡng học sinh tài năng.

Trong giáo dục nghề nghiệp, nhiều nhà giáo đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đưa kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy, giúp người học nâng cao kỹ năng nghề. Ở bậc đại học, các giảng viên vừa truyền thụ tri thức, vừa nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng.

Giáo viên được vinh danh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô tháng 11 vừa qua tại Hà Nội.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động nhằm ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, 335 nhà giáo được vinh danh năm nay là những gương mặt đại diện cho hàng triệu thầy cô trên cả nước. Nhiều giáo viên vẫn ngày ngày bám trường, bám lớp, chăm lo cho học trò, âm thầm đóng góp cho cộng đồng, dù những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng được ghi nhận bằng giải thưởng hay danh hiệu.

Lễ tuyên dương năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với đội ngũ.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa chính sách, tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo và bồi dưỡng. Ngành cũng chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn để nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, với các hoạt động nghệ thuật, phóng sự về những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng.

Năm học 2026-2027 mang chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô mà còn đặt ra yêu cầu chăm lo thiết thực hơn cho đội ngũ, lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển nguồn nhân lực đất nước.